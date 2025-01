Escàndol a 'GH DÚO': demanen l'expulsió d'Óscar Landa pel que diu a la casa

La tercera edició de 'GH DÚO' tot just ha començat i jas'enfronta a la seva primera polèmica, protagonitzada per un dels antics habitants de la casa: Óscar Landa. Les xarxes socials han esclatat en crítiques cap al guipuscoà per unes declaracions que molts consideren inacceptables. De fet, nombrosos espectadors ja han exigit la seva expulsió disciplinària.

Durant una conversa al bany de la casa de 'GH DÚO' juntament amb Dani Santos i María "la Jerezana", Óscar Landa va parlar sobre les seves relacions amoroses, generant una onada d'indignació. "Jo li dic amants a una relació que no és de nuvis, però que és d'amants", explicava el jove, mentre María Sánchez matisava: "Amics amb afecte". No obstant això, Óscar Landa insistia: "No, un amant de tota la vida".

La conversa va continuar amb María Sánchez aclarint:"Per a mi un amant és que tinguis parella i t'estiguis embolicant amb un altre", al que Óscar va respondre: "Sí, a l'altra, a la volguda, sol ser així. Pots tenir un amant tenint marit i llavors és el teu amant o pots no tenir marit i tenir amants com jo perquè per a mi no és un amant ocasional, és algú que es manté en el temps".

| Telecinco

El que més indignació va generar va ser el seu relat personal sobre la seva dinàmica amb antics nuvis: "Generalment són els meus exnuvis. El meu últim nuvi vaig estar tres mesos amb ell i porto quatre anys d'amant a hòstia neta, pum portazo", confessava Óscar Landa. Davant d'això, Dani Santos li va retreure: "Que tòxic". No obstant això, Óscar Landa va replicar: "Això li diuen ara, jo li dic passió fixa't".

Dani Santos insistia: "Als portazos els dius passió?", al que Óscar justificava: "Bé, quan tu mataves el teu marit era crim passional. No estic arribant a aquests extrems, però està tipificat així en el codi penal. Quan hi ha una baralla i hi ha una relació de parella es diu crim passional i ara es defineix com toxicitat".

Aquestes declaracions, que per a molts fan apologia del maltractament, han generat grans crítiques a les xarxes socials, on es demana l'expulsió immediata d'Óscar Landa. Els espectadors han recordat casos anteriors com el d'Adrián Cruz a 'GH 19', expulsat per assetjament cap a Maica. Molts consideren que l'organització de 'GH DÚO' hauria d'actuar amb la mateixa contundència amb Óscar Landa.