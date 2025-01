Suso Álvarez li canta les quaranta a Álex Ghita per les seves paraules a 'GH DÚO'

Àlex Ghita deixava clara la seva opinió sobre Marieta Díaz després de convertir-se en el tercer expulsat oficial de 'GH DÚO'. "Ets un tamagotchi", li deia durant el seu comiat als concursants "només menges i dorms", li llançava la indirecta. Tot i que la concursant s'ha sentit molt ofesa dins de la casa, les paraules més dures li les ha dedicat Suso Álvarez.

"Tant de bo estiguessis aquí", ha començat dient la parella de Marieta Díaz des de plató, que tenia moltes ganes de confrontar l'entrenador. "Ets un covard que només deixa anar merda per la boca per desestabilitzar", li ha retret, acusant-lo d'haver "humiliat i insultat" la jove.

Encara que Àlex Ghita no ha pogut estar al plató aquesta nit, s'ha connectat a través de videotrucada per confrontar Suso. "Jo no he insultat Marieta", s'ha defensat. "Jo l'he anomenat Tamagotchi perquè es passa el dia connectada a tu. Ja cansa", li ha retret, en referència als constants "T'estimo, Suso" que crida la concursant.

| Mediaset

"El que em sorprèn és que t'asseguis aquí a donar lliçons de moralitat per haver estat el tercer expulsat", li ha etzibat Suso. Durant la acalorada conversa, l'ex-Supervivent no ha deixat de retreure-li que hagués insultat Marieta en el seu comiat. "Tothom està veient el que li vaig dir a la teva nòvia, però tu només vols que et digui el que vols escoltar", li ha respost l'entrenador.

"Quan vulguis ens asseiem i et dono càtedra", li ha acabat deixant anar Àlex Ghita, que ha reiterat que a ell també li agradaria estar al plató per confrontar-lo cara a cara. Suso ha volgut acabar la conversa, dient-li que "almenys Marieta segueix a la casa", mentre que a ell el van expulsar amb un 60%.

Però Àlex Ghita li ha donat una última estocada al seu contrincant, assegurant que preferia anar-se'n a casa amb "el cap alt" que arribar a la final "com farà ella". Amb aquesta insinuació que és un moble, Ion Aramendi ha hagut d'intervenir per continuar amb el programa. Tot i així, ha anunciat que Suso Álvarez i Àlex Ghita es retrobaran en la pròxima gala.