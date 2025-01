Desapareixen tres concursants i la direcció de 'GH DÚO' ha de donar explicacions

Un inesperat incident mèdic a 'GH DÚO' ha causat gran sorpresa entre els seguidors. A última hora de la tarda del dilluns 27 de gener va sortir a la llum que tres concursants havien desaparegut de la casa de Guadalix de la Sierra. Els rumors van començar a córrer, per la qual cosa l'organització de 'GH DÚO' va haver de donar explicacions als espectadors.

I és que, alguns rumors apuntaven que quatre concursants, Manuel Cortés, Dani Santos, María la Jerezana i Óscar Landa, havien abandonat la casa. Segons el publicat, van ser traslladats a la Clínica del Rosario després de presentar símptomes del que s'ha descrit com una afecció viral. Els rumors apuntaven que els quatre van ingressar al centre mèdic pel seu propi peu, encara que mostraven signes visibles de cansament, però els metges havien determinat que no es tractava d'un problema greu.

Tanmateix, la direcció de 'GH DÚO' va desmentir ràpidament aquesta versió publicada. De fet, María la Jerezana en cap moment va arribar a sortir de la casa de Guadalix de la Sierra.

| Mediaset

"Custodiats per l'equip del programa i garantint el seu aïllament, Dani, Manuel i Óscar han abandonat avui temporalment la casa per assistir a una cita mèdica que tenien prèviament programada. Els tres ja són de tornada a Guadalix. María no ha sortit de la casa", publicava 'GH DÚO', tallant de soca-rel amb tots els rumors.

Cal destacar que, previsiblement durant l'entrega del dimarts de 'GH DÚO', es donin més detalls del que ha succeït per aclarir la situació. Al llarg de la nit també succeirà l'entrada a la casa de dues dones famoses i molt estimades per l'audiència per sumar-se a la convivència. A més, hi haurà la salvació dels tres nominats menys votats: Miguel Frigenti, Javier Mouzo, Jeimy Báez, José María Almoguera, Maica Bendicto i Manuel Cortés.

A més, 'GH DÚO' seguirà de prop totes les reaccions a la casa després del comiat d'Álex Ghita, últim expulsat, que estarà present al plató juntament amb els col·laboradors. Entre elles, destaquen la davallada anímica de Marieta Díaz o la discussió d'Óscar amb María. També la sorpresa de Maica arran del comentari al voltant de la seva polsera i la confusió generada en Manuel.