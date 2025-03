Morre Richard Chamberlain, actor protagonista de la mítica 'L'ocell espina'

El món del cinema i la televisió s'acomiada d'una de les seves figures més icòniques. Richard Chamberlain ha mort als 90 anys la nit d'aquest dissabte a Hawaii. Segons ha informat l'agència de notícies Reuters, la causa de la seva mort han estat complicacions derivades d'un vessament cerebral.

La notícia ha estat avançada pel publicista Harlan Boll al mitjà especialitzat en cinema Variety. Richard Chamberlain quedarà en la memòria del públic com un dels galants més recordats de la pantalla als anys 60. L'actor va assolir la fama gràcies al seu paper protagonista a la sèrie Dr. Kildare.

Si als anys 60 va conquerir l'audiència amb la seva imatge de galant, als anys 80 va consolidar la seva carrera amb la seva participació en diverses minisèries de gran èxit. Entre les seves interpretacions més destacades d'aquells anys figuren el seu paper com a Ralph de Bricassart a 'El ocell espina', la seva versió del professor Henry Higgins a 'My Fair Lady' i la seva interpretació de Jason Bourne a 'El cas Bourne'.

| Archivo

D'aquesta manera, Richard Chamberlain va deixar empremta en el cinema, amb papers en títols com "Els tres mosqueters" (1973), "L'infern en flames" (1974) o "Les mines del rei Salomó" (1985). No obstant això, el seu talent no es va limitar a la pantalla, ja que també va tenir una carrera destacada sobre l'escenari. Al llarg de la seva trajectòria va treballar a Broadway, va protagonitzar musicals i va participar en diverses produccions teatrals.

Més enllà de la seva feina com a actor, la seva vida personal també va captar l'atenció del públic. Reuters ha recordat que, després de fer pública la seva orientació sexual, va començar a interpretar tant personatges heterosexuals com homosexuals. De fet, Richard Chamberlain va mantenir una relació sentimental durant trenta anys amb l'escriptor i actor Martin Rabbett, amb qui va compartir pantalla a "Allan Quatermain i la ciutat perduda d'or". Encara que la seva relació sentimental va concloure el 2010, ambdós van continuar mantenint una estreta amistat.