Tristesa a 'El Chiringuito' després de la mort del col·laborador Joaquín Ramos Marcos

El món de l'esport i la televisió plora la pèrdua de Joaquín Ramos Marcos, exàrbitre professional i col·laborador de 'El Chiringuito de Jugones'. Als 78 anys, Joaquín Ramos Marcos va morir aquest mateix cap de setmana després de no superar les complicacions derivades d'un infart patit el passat 20 de desembre.

La notícia va ser confirmada aquest diumenge 19 de gener per Josep Pedrerol, que va obrir l'emissió del seu programa a Mega rendint un emotiu homenatge al seu company. "Joaquín ens va deixar aquest cap de setmana. Enviem una abraçada a la família: a María José, la seva dona; a María, la seva filla que és a Tenerife jugant a waterpolo i que va tenir l'oportunitat d'estar amb el seu pare", van expressar.

Josep Pedrerol va destacar la importància que va tenir Joaquín Ramos Marcos en l'equip i en la seva vida professional, referint-se a ell com "un tipus especial". El periodista va recordar el seu caràcter únic: "Tenia un punt de brusquedat, era carinyós. Tenia accions que eren divertides pel seu caràcter, i era un tipus entranyable pel seu carisma. I a més, ha estat un dels millors àrbitres que hi ha hagut a Espanya".

| Atresmedia

Joaquín Ramos Marcos va deixar una empremta inesborrable tant en l'arbitratge espanyol com en la televisió esportiva. La seva gran carrera com a àrbitre el va consolidar com un dels millors de la seva generació, sent guardonat amb el prestigiós premi Guruceta en les temporades 1988-1989 i 1989-1990. Després de la seva retirada el 1992, va iniciar una nova etapa com a comentarista a Canal+, convertint-se en un dels primers àrbitres a aportar la seva experiència tècnica per analitzar polèmiques en programes post partit.

Més endavant, el seu camí el va portar a col·laborar estretament amb Josep Pedrerol. Primer va participar a 'Punto Pelota' i després a 'El Chiringuito de Jugones', on es va guanyar l'afecte dels seus companys i l'audiència.

Sobre els detalls de la seva mort, Josep Pedrerol va explicar que "va patir un infart el 20 de desembre i no ha pogut recuperar-se". La família de 'El Chiringuito de Jugones' el diu adéu amb gran pesar, celebrant l'oportunitat d'haver compartit tantes vivències amb ell. "Sempre seràs part d'aquest xiringuito. Siguis on siguis, descansa en pau", concloïa Josep Pedrerol el programa.