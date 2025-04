Mor als 44 anys Jiggly Caliente, concursant de 'Drag Race' i actriu de 'Pose'

El món del drag es tenyeix de dol després de conèixer-se la notícia de la mort de Bianca Castro-Arabejo, mundialment reconeguda com Jiggly Caliente. L'artista va morir aquest diumenge, 27 d'abril, als 44 anys, acompanyada de la seva família i amics més íntims.

Durant les últimes setmanes, la família de Jiggly Caliente havia compartit públicament la seva complicada situació mèdica. A causa d'una infecció greu, li va haver de ser amputada la cama dreta, motiu pel qual es va retirar de la pròxima temporada de 'RuPaul’s Drag Race Philippines' i altres compromisos públics mentre es centrava en la recuperació. Lamentablement, no va aconseguir superar les complicacions.

Nascuda el 29 de novembre de 1980 a San Pedro, Filipines, Jiggly Caliente va emigrar als Estats Units en la seva adolescència. El seu nom artístic es va inspirar en el personatge de Pokémon, Jigglypuff. El 2016, va fer pública la seva identitat com a dona transgènere, convertint-se en un símbol de visibilitat i força dins de la comunitat drag.

El seu salt a la fama va arribar amb la seva participació en la quarta temporada de 'RuPaul’s Drag Race', on va assolir el vuitè lloc. Més tard, va brillar com a jutgessa a 'Drag Race Philippines', consolidant el seu lloc com una figura influent en el món del drag. A més de la seva trajectòria en el reality, Jiggly Caliente va deixar empremta en el món de la televisió amb la seva participació en la sèrie 'Pose'. En l'àmbit musical, va llançar l'àlbum de hip-hop "T.H.O.T Process", col·laborant amb artistes de renom com RuPaul.

La notícia de la seva mort es va fer oficial a través del seu compte d'Instagram: "Amb profund dolor anunciem la mort de Bianca Castro-Arabejo, coneguda al món i estimada per molts com Jiggly Caliente. Bianca va morir pacíficament el 27 d'abril de 2025 a les 4:42 am, envoltada de la seva amorosa família i amics propers".

El comunicat també recordava el seu llegat: "Una presència lluminosa en el món de l'entreteniment i la defensa de drets, Jiggly Caliente va ser celebrada per la seva energia contagiosa, el seu agut enginy i la seva autenticitat inquebrantable. L'alegria que va compartir i l'espai que va ajudar a crear romandran per sempre":