Mor Manuel Torreiglesias, històric presentador de 'Saber vivir' a TVE

El periodista i divulgador Manuel Torreiglesias, rostre icònic del programa 'Saber Vivir', ha mort als 83 anys. La notícia va ser anunciada per l'Ajuntament de Pontedeume, la seva localitat natal, que el va nomenar Fill Predilecte el 2004. La seva mort marca l'adeu a una de les figures més influents en la història de la televisió pública espanyola, especialment en l'àmbit de la salut i el benestar.

"Des de l'Ajuntament de Pontedeume lamentem profundament la mort del nostre veí i Fill Predilecte, Manuel Torreiglesias", van expressar des del consistori gallec a través de les seves xarxes socials.

"Manuel va ser un dels presentadors de televisió i ràdio més destacats d'Espanya, conegut especialment per la seva dilatada trajectòria a RTVE. Volem transmetre tot el nostre suport a la seva família i éssers estimats. Aquells que van tenir la sort de treballar amb ell sempre destaquen la seva qualitat humana i el seu bon fer, que el van portar al més alt del periodisme a nivell estatal. Va ser també un gran ambaixador de Pontedeume, sent un autèntic exponent de l'orgull Eumés que tant ens defineix i caracteritza. Que descansi en pau", van concloure.

| RTVE

Manuel Torreiglesias va néixer el 1941 a Pontedeume (La Corunya) i va començar la seva vida professional com a mestre, després d'estudiar Magisteri i Filosofia. No va trigar a sentir la crida del micròfon, iniciant la seva carrera a RTVE el 1964. Malgrat el seu primerenc vincle amb els mitjans, no va abandonar la seva formació: el 1968 es va llicenciar en Medicina per la Universitat Complutense de Madrid.

El 1997, va idear i llançar 'Saber Vivir', un programa diari a La 1 centrat en hàbits saludables, prevenció mèdica i educació sanitària. Durant més d'una dècada, va dirigir i presentar l'espai amb un estil didàctic i proper, que va aconseguir fidelitzar una àmplia i diversa audiència. Sota la seva batuta, el plató es va convertir en punt de trobada per a metges, nutricionistes i especialistes de totes les branques, abordant des de patologies comunes fins a qüestions complexes de salut pública.

L'impacte de 'Saber Vivir' va ser tal que es va expandir més enllà de la televisió, donant lloc a una revista homònima que va estendre la seva influència als quioscos. El format es va consolidar com una referència en la programació de servei públic i va establir les bases de molts programes de salut posteriors.

El maig de 2009, i després de 12 anys al capdavant de l'espai, Manuel Torreiglesias es va acomiadar abruptament de 'Saber Vivir' després de la rescissió del seu contracte per part de RTVE. Un final motivat per suposades irregularitats en la gestió de la publicitat del programa. Tot i així, la seva carrera no es va aturar i, dos mesos després, va tornar a la televisió amb '+Vivir' a Intereconomía, on va continuar la seva tasca divulgativa fins a l'any 2013.

Al llarg de la seva trajectòria, Manuel Torreiglesias va acumular més de 50 reconeixements,entre ells la Medalla de Galícia, el Premi Ondas i les distincions Antena i Micròfon d'Or. En televisió i ràdio, va dirigir més d'una dotzena de projectes, sempre amb l'objectiu d'acostar la salut a la ciutadania.