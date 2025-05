Marc Giró confirma el retorn de 'Late Xou', molt més tard del que s'esperava.

El retorn de 'Late Xou amb Marc Giró' serà més tard del que s'esperava, segons ha revelat el presentador. El passat mes d'abril va arribar a la seva fi per sorpresa el programa d'entrevistes de La 1. Després de diverses setmanes d'incertesa, a final de mes RTVE va tancar un acord per renovar el programa de Marc Giró.

El balanç de 'Late Xou' en el seu salt de La 2 al prime time va ser prou positiu com per merèixer la renovació. RTVE va valorar el rendiment del programa, que, malgrat un descens progressiu d'audiència, va tancar temporada amb una mitjana del 9,8% i 795.000 espectadors, xifres similars a altres espais de referència de La 1.

No obstant això, la gran incògnita era la seva data de retorn, tenint en compte que La 1 ja va suplir el buit del dimarts i la resta de nits també estan ocupades. Cal destacar que el canal va comptar amb 'Late Xou amb Marc Giró' en la seva promo d'apostes per a primavera, per la qual cosa tot apuntava que tornaria aviat. No obstant això, el retorn del format d'entrevistes serà més tard del que s'esperava.

| RTVE

I és que el mateix Marc Giró ha confirmat en una entrevista a La Vanguardia que el retorn ja serà el pròxim curs. " Crec que reprenen el 'Late Xou' al setembre", pregunta la periodista. " Així és", contesta Marc Giró, confirmant que caldrà esperar encara cinc mesos per al retorn de l'espai a La 1.

En la mateixa entrevista, Marc Giró ha destacat el bon moment que està vivint ara mateix: "És que jo estic bé, en el personal i en el professional. Estic en pau. Em van oferir presentar el magazine de les tardes de TVE 1, 'La familia de la tele', però vaig declinar perquè em sento molt a gust amb el que faig: presento a RAC 1 'Vostè primer', un programa que em sembla important i m'encanta, el mateix que 'Late Xou'"

"Ambdós espais no són meres plataformes per saltar a un altre lloc, sinó que vull assentar-los, vull defensar-los.Estic molt a favor d'aquests presentadors de tele nord-americans, senyores i senyors que continuen conduint els informatius als 70 anys. Vull arribar a aquesta edat al lloc on estic", afegeix el còmic.