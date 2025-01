Josep Pedrerol revela l'oferta que va rebre per fer 'El Chiringuito' a Telecinco

Josep Pedrerol va celebrar aquest dilluns 6 de gener l'onzè aniversari de 'El Chiringuito de Jugones' a Atresmedia, un programa que s'ha convertit en un referent de la tertúlia futbolística. Durant el programa, el periodista va destacar amb emoció l'impacte d'aquest llarg recorregut a la cadena. A més, va compartir detalls sobre els inicis de la relació amb Atresmedia i altres ofertes que va tenir d'altres canals.

"Onze anys avui. Va ser el nostre regal de Reis i ho volíem fer en aquesta casa", va comentar el presentador de 'El Chiringuito de Jugones' a Mega.

El periodista va recordar com va ser l'impuls inicial per part de Javier Bardají, director general d'Atresmedia, qui va apostar pel programa abans de l'estrena. "Abans fins i tot dels onze anys", va explicar Josep Pedrerol, referint-se al moment en què Bardají va creure en el projecte: "I al final va arribar. Hi havia pressa perquè el plató no estava construït. I jo els vaig dir: 'No importa començar al carrer, però 'El Chiringuito' ha de ser un regal de Reis'", va relatar el presentador.

| Atresmedia

Tot va començar quan es trobava dirigint 'Jugones' a laSexta, dies després que Intereconomía tanqués 'Punto Pelota'. En una conversa amb el mateix Bardají als passadissos d'Atresmedia, el directiu li va expressar: "Caldrà fer aquí 'Punto Pelota'". Josep Pedrerol va respondre afirmativament: "Caldrà fer-ho aquí".

Encara que va ser Atresmedia qui finalment va apostar per recuperar l'esperit de 'Punto Pelota', el periodista va revelar que no va ser l'única cadena interessada. Segons va comentar, van rebre ofertes de 13TV, de Pedro J. Ramírez i Ernesto Sáenz de Buruaga amb Veo Televisión (el canal d'Unidad Editorial), i de Paolo Vasile per a Telecinco.

"Vam tenir ofertes de totes les cadenes, i dèiem que 'no' a tots perquè enteníem que si 'Punto Pelota' deixava Intereconomía era una crisi per al canal. Vam estar aguantant durant un temps fins que va arribar un moment, per la raó que sigui, es va acabar", va explicar.

En audiències, el 2025, 'El Chiringuito de Jugones' ha estat líder amb un 4,1% i 183.000 espectadors, millorant la dada de l'any passat. Consegueix cada nit una mitjana de 639.000 espectadors únics, sent el més vist de Mega.