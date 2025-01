Xabier Murua abandona de 'La Moderna' després d'un tràgic succés que ha marcat la seva sortida

Els últims capítols de 'La Moderna' han estat carregats de sorpreses i emocions, però pocs esperaven un comiat tan amarg com el d'Elías, un dels personatges més entranyables. Interpretat per Xabier Murua, Elías ha estat un pilar fonamental al saló de te per la seva simpatia i humor, però també per la seva habilitat per connectar amb els espectadors. No obstant això, la seva història va arribar al seu final després d'una cadena d'errors que el van portar a prendre la dràstica decisió de desaparèixer per sempre.

Elías era molt més que un cambrer a 'La Moderna'. El seu caràcter afable, la seva torpesa adorable i la seva persistència malgrat les dificultats van fer d'ell un personatge únic. En els últims episodis, el vam veure embarcar-se en una nova aventura: vendre participacions de loteria entre empleats i clients del saló de te.

Una tasca que, encara que semblava simple, va culminar en una explosió de joia quan tots van creure haver guanyat el premi gros. No obstant això, l'alegria es va esvair ràpidament en descobrir que el número premiat no era el que ells havien comprat. Aquest fatídic error no només va trencar els somnis dels personatges de 'La Moderna', sinó també la confiança que havien dipositat en Elías.

| RTVE

Incapaz d'enfrontar-se a la decepció i les recriminacions, Elías va decidir fugir, deixant enrere no només el saló de te, sinó també aquells que s'havien convertit en la seva família.

Xabier Murua, en el seu comiat,va expressar la seva gratitud per haver estat part de la sèrie: "He crescut com a persona i com a actor durant el rodatge". La seva interpretació d'Elías ha estat clau per construir alguns dels moments més memorables de 'La Moderna'. La seva absència deixa un buit difícil d'omplir en la recta final de la ficció.

La sortida d'Elías també simbolitza un canvi de rumb per a 'La Moderna'. Amb els capítols finals cada vegada més a prop,la sèrie s'endinsa en un terreny desconegut, on les sorpreses semblen estar garantides. I és que es preveu que el final de 'La Moderna' s'emeti a la tarda de La 1 al març o abril.