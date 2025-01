La 1 dona la notícia menys esperada en anunciar el futur de 'Valle Salvaje' a la seva tarda

Enmig de les especulacions que han sacsejat la programació vespertina de La 1, l'ens públic ha esvaït tots els dubtes sobre el destí de 'Valle Salvaje'. La sèrie ha estat tema de conversa en les últimes setmanes després de l'anunciada cancel·lació de 'La Moderna' i 'El Cazador'. Tot i que 'Valle Salvaje' no està aconseguint grans audiències, RTVE ha assegurat el seu futur.

I és que 'Valle Salvaje' és la ficció amb menor rendiment de la sobretaula de La 1, amb una mitjana del 7,2% de share. No obstant això, segons ha publicat en exclusiva Bluper, RTVE ha decidit renovar la sèrie per nous capítols. De fet, l'equip continua gravant noves entregues que s'emetran en els pròxims mesos a la tarda de La 1.

La renovació de 'Valle Salvaje' contrasta amb el tancament de 'La Moderna', una ficció que ha aconseguit repuntar les seves audiències després de la renovació de les seves trames en els últims mesos. En les setmanes, la ficció de sobretaula s'ha mogut fregant el 10%, encara que això no ha estat suficient per a la seva relació. En canvi, des de RTVE confien que 'Valle Salvaje' millori el seu rendiment en el seu nou horari, després de l'adéu de 'La Moderna' i la seva emissió en tàndem amb 'La Promesa'.

| RTVE

Recordem que RTVE prepara una renovació en la franja horària de 18:00h a 20:00h, en resposta a la competència directa d'Antena 3 i Telecinco amb programes liderats per Sonsoles Ónega i, fins ara, Ana Rosa Quintana. En aquest context, s'han escoltat rumors sobre possibles apostes relacionades amb l'univers 'Sálvame' o noves produccions de Fabricantes Studio. Tot i que no hi ha confirmacions oficials al respecte, els rumors cada cop agafen més força.

Amb aquest moviment, RTVE reforça el seu compromís amb la ficció nacional i dona un senyal clara que 'Valle Salvaje' continuarà sent part fonamental de la seva estratègia per a la sobretaula. Els seguidors de la sèrie poden respirar tranquils. En canvi, els espectadors de 'La Moderna' es poden anar preparant per al seu adéu definitiu previsiblement al mes de març o abril.