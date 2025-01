Preocupació per l'estat de salut de Lola Marceli després del que va succeir a 'La Moderna'

Pepita molt preocupada per Maruja, personatge de Lola Marceli, que s'està abandonant després de la mort de César. Aquest divendres 24 de gener, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Teresa va donar suport a don Fermín i es va comprometre a estar al seu costat després del que va passar amb la seva esposa. Teresa, per tant, va prendre les regnes de 'La Moderna' amb el suport d'Emiliano com el seu amic fidel i incondicional. Alhora, Emiliano va retreure a Iván que estigui tan pendent de Mercedes.

D'aquesta manera, Don Fermín es va recuperar del seu desmai, i don Emiliano es va assabentar que Rodrigo i Paula estaven intentant buscar feina. Alhora, el mateix don Fermín va reconèixer a Teresa que havia rebut un xivat sobre els comentats plans de Rogelio en relació amb Antonia i Pietro. És per això que ell va decidir comprar el local que Rogelio volia per així acabar amb els seus plans.

Un fet que va confessar tant a Pietro com a Antonia alhora que els va retreure el seu comportament. Paral·lelament, Bernardo va visitar Agustín i li va presentar Ramallo. Aquest va ser el nou cap de producció de la pel·lícula.

| RTVE

En audiències durant el mes de novembre, les sèries diàries 'La Promesa' i 'La Moderna' van seguir a l'alça. D'aquesta manera, 'La Moderna' amb un 9% de share i 758.000 espectadors aconsegueix el seu segon millor promig mensual històric en quota. A més, La 1 ha signat recentment la renovació de la sèrie, que comptarà amb 45 capítols més dels previstos.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', Paula i Rodrigo segueixen sense perdre l'esperança de trobar una feina. No obstant això, aviat descobriran que Emiliano es troba darrere de cada porta tancada. Pepita es desfoga amb Paula i li confessa que està molt preocupada per Maruja, personatge de Lola Marceli, que s'està abandonant molt després de la mort de César.

No obstant això, alguna cosa li retornarà les forces a Maruja, i és que Mercedes aconseguirà parlar amb l'esposa d'Emiliano i li entregarà la joia que César li havia comprat el dia de la seva mort. Per la seva banda, don Fermín decidirà no fer fora Pietro i Antonia. No obstant això, contractarà algú que sigui el superior de Pietro a l'obrador.