La decisió d'última hora de Rosa que dona un gir de 180º al Rosco de 'Pasapalabra'

En ple ambient festiu després del Dia de Reis, 'Pasapalabra' va oferir un emocionant duel en el Rosco, on Manu i Rosa van canviar el tradicional tortell per un Rosco que tenia en joc un pot d'1.066.000 euros. El concurs d'Antena 3 no només va tenir intensitat en la competició, sinó també moments entranyables, com quan els convidats van compartir els seus desitjos complerts. "Tornar a veure't", li va confessar Jesús Olmedo a Roberto Leal, en un gest carregat de proximitat i complicitat.

Des del començament, el duel a 'Pasapalabra' entre Rosa i Manu va estar ple de suspens. Rosa, amb una estratègia agressiva, va començar amb cinc encerts consecutius i va tancar la seva primera volta amb 20 lletres en verd, un rendiment que va marcar la pauta del Rosco. Per la seva banda, Manu va optar per una tàctica més cautelosa, reservant respostes clau per al final. Aquesta estratègia li va permetre reduir la distància davant la seva rival, quedant a una sola resposta d'atrapar-la.

El moment decisiu va arribar quan Rosa, amb tres paraules pendents i sota la pressió del madrileny, va decidir arriscar-se amb la paraula de la lletra S. Malauradament, va fallar, cosa que va canviar completament el desenllaç. Conscient de l'avantatge obtinguda per Manu, Rosa va optar per aturar-se i deixar que el seu rival afrontés el final en solitari.

| Atresmedia

Amb quatre paraules restants i els nervis a flor de pell, Manu va aconseguir encertar la lletra F, consolidant la seva victòria i assegurant-se el triomf en el Rosco. Un desenllaç que va mantenir els espectadors al límit del seient i que deixa a Manu com el gran protagonista d'aquesta jornada de 'Pasapalabra'.

En audiències, aquest 2024, 'Pasapalabra' amb un 17,7% i 1.653.000 espectadors va seguir imbatible un any més, i ja van cinc des del seu retorn a Antena 3, i de nou a una enorme avantatge sobre el seu competidor, a 7,1 punts. Cada tarda, van seguir el concurs més de 3,3 milions d'espectadors únics. Van aconseguir l'emissió més vista i de major quota de l'any en un programa d'entreteniment amb el pot d'Òscar, que va assolir 3.243.000 espectadors de mitjana i un 30,1%