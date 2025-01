Fernando Díaz de la Guardia reapareix a la televisió després del seu problema de salut

Fernando Díaz de la Guardia ha sorprès a tothom amb el seu retorn a la televisió. Després de la seva sortida del grup Mediaset, el periodista ha tornat a la petita pantalla i ho ha fet en el programa de Juan y Medio, 'La tarde, aquí y ahora'. En la seva intervenció, ha expressat com ha estat superar una paràlisi facial que el va mantenir allunyat de les càmeres durant diversos mesos.

Amb ulleres de sol ja que els focus poden danyar-li la vista, ha concedit una entrevista a Canal Sur en el programa que per a ell és "casa seva". Durant tot moment ha expressat una actitud positiva i ha agraït el suport de la seva família, amics i seguidors, qui van estar pendents de la seva evolució.

Només prendre seient, el presentador ha explicat com es va adonar que alguna cosa no anava bé: "Això comença el dia de Reis. Obrint els regals amb els nens, em vaig trobar amb aquest present tan inesperat, en forma de paràlisi facial".

"Pensaven que tenia un ictus, però es va descartar ràpidament aquest origen i es diagnostica un origen víric. Això és el virus de la varicel·la, que es va reactivar en el meu cervell, arrasant el nervi facial" ha explicat.

| Canal Sur

"El més greu és que se'm va paralitzar la parpella i quan bevia se'm queia el líquid, perquè no tenia força al llavi. Se m'havia quedat mitja cara caiguda i paralitzada", va assegurar Fernando Díaz de la Guardia, que compartia llavors l'instant en què es va adonar de la gravetat de l'assumpte.

A més, ha detallat que no podia gairebé ni articular paraula: "Tenia la dicció molt afectada, sobretot les síl·labes bilabials. Era molt frustrant escoltar-me, perquè jo he estat locutor gairebé des de nen".

En el seu procés de recuperació, ha confessat que mai va perdre les ganes de viure: "Al mes de maig va florir el meu somriure, i això em va canviar moltíssim la mentalitat". I a més ha volgut aprofitar la finestra de què disposa com a comunicador per visibilitzar aquest problema.

Durant la seva intervenció, ha desvelat que no és la primera vegada que li succeeix això: "Fa 10 anys presentava amb la cara adormida, no ho he explicat mai, però com ningú ho notava... La vida m'ha donat un segon avís. Que no me'n doni un tercer".

En acabar el seu discurs, ha volgut llançar una reflexió: "La vida és preciosa. Si tenim un entripament, tres dies, això cal escoltar-ho. Cal gaudir el que cadascú té, perquè és meravellosa".