VeoTV torna a la TDT tretze anys després com a substitut de Gol Play: així serà el canal

El panorama televisiu espanyol suma un nou canal a la seva oferta en obert a través de la TDT. Unidad Editorial ha anunciat el retorn de la seva marca televisiva, que tornarà a emetre 13 anys després sota el nom de VeoTV a partir del proper dimecres 18 de juny. El canal ocuparà la freqüència que fins ara pertanyia a Gol Play, després de la retirada d'aquesta última de la Televisió Digital Terrestre (TDT).

El canal esportiu de Mediapro continuarà operant a través de plataformes de pagament com Movistar Plus+, Orange TV, Vodafone TV, Euskaltel, Telecable i el seu servei propi, Gol Stadium. A més, alguns dels seus formats ja han estat reubicats en altres canals com Ten. La cadena emet des de fa diverses setmanes 'Directo Gol', que se suma a la seva oferta de producció pròpia de 'Tentáculos' a la tarda.

D'aquesta manera, el retorn de VeoTV suposa el rellançament d'un projecte que va desaparèixer el 2012 per motius econòmics. En la seva etapa original, sota el nom de Veo 7, la cadena oferia una programació de tall generalista, amb espai per a tertúlies, informatius, documentals, concursos, sèries i cinema. Tot i aquesta varietat, mai no va aconseguir fer-se un lloc destacat en audiència davant de les grans cadenes com La 1, Antena 3 o Telecinco.

Tanmateix, aquesta nova etapa marca un gir estratègic. Segons informa El Mundo, també pertanyent al grup Unidad Editorial, VeoTV serà un canal "dedicat al cinema actual, amb una àmplia selecció de títols que es podran gaudir de manera totalment gratuïta a tot el territori d'àmbit nacional".

La programació combinarà pel·lícules recents amb continguts clàssics de l'entreteniment televisiu. En les seves primeres setmanes, els espectadors podran veure títols com 'Vides criminals', 'Pixie', 'Weird: la història de Al Yankovic' i 'Crims del futur'. A més, durant l'estiu s'emetran sèries “que van captivar els espectadors i que avui mantenen el seu atractiu”, com 'Els vigilants de la platja' i 'Flashpoint'.

Cal destacar que la comercialització publicitària de VEO 7 anirà a càrrec de l'exclusivista Pulsa Media Consulting, l'àrea comercial d'Unidad Editorial.