MEGA compleix 10 anys i es revoluciona amb una allau d'estrenes i nous continguts

MEGA fa 10 anys a lo gran. El canal temàtic d'Atresmediacelebra la seva primera dècada d'història llançant una allau de nous formats destinats a fer brillar el seu aniversari. Mega pretén potenciar la identitat que l'ha fet única al llarg d'aquests anys.

Així, amb motiu del seu desè aniversari el proper mes de juliol, MEGA començarà les celebracions des d'aquest mateix mes amb noves produccions que s'aniran incorporant i enriquint la seva graella. Una aposta per continguts de qualitat, amb títols mai vistos a Espanya, que amplien la varietat de la seva programació i enforteixen el segell del canal.

A més, MEGA estrenarà noves entregues i temporades d'algunes de les seves franquícies més reconegudes i emblemàtiques. I, per descomptat, continuarà amb l'emissió del format líder i de més èxit de l'univers temàtic: 'El Chiringuito de Jugones', capitanejat per Josep Pedrerol.

| Atresmedia

Durant aquest temps, MEGA s'ha convertit en un canal identificable per a l'audiència, consolidant-se amb èxit entre les ofertes preferides de la televisió temàtica. Al maig, ha aconseguit el seu millor registre de la temporada anotant un 1,4% de quota de pantalla. La seva franja més forta ha estat el late night (3,3%), on 'El Chiringuito de Jugones' s'ha situat entre els continguts més vistos del canal, sent-ne líder un cop més.

Les MEGA novetats que arriben

Amb l'estrena de juny, MEGA també anirà desplegant la seva artilleria d'estrenes, que se sumen als títols emblemàtics que han configurat la seva personalitat. En un llançament sense precedents per a la cadena, aquests són els formats que arribaran de forma imminent a la seva graella per celebrar el seu desè aniversari: 'Aislados Austràlia', 'TOP Mecanic', 'Rest Valley Restorers', 'Soplado a fuego' i 'Desafío en la arena'.

Juntament amb aquests títols internacionals, també oferirà nous capítols dels programes que s'han convertit en part del senyal d'identitat del canal. Formats com 'La casa de les apostes', 'Vida sota zero', 'Pesca extrema' i 'La prova és allà fora'. També juntament amb d'altres que han triomfat més recentment com 'El col·legi invisible', programa de producció pròpia dedicat a analitzar enigmes ocorreguts a Espanya.

Dins també del seu desè aniversari, el canal estrenarà el seu nou contenidor, 'MEGA crim', una nova marca amb els millors programes de gènere true crime.