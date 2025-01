Qui és Gotzon Mantuliz, concursant de 'El Desafío' a Antena 3?

Antena 3 ha presentat la cinquena edició de 'El Desafío', que estrena aquest divendres 10 de gener a les 22:00 hores. El programa presentat per Roberto Leal torna després de triomfar en la seva anterior edició, coronant-se com a líder absolut en la nit dels divendres. Ara, 'El Desafío' torna amb una temporada carregada d'emoció, sorpreses, imponents reptes i noves proves que haurà de superar un nou grup de famosos.

Victoria de Marichalar, Genoveva Casanova, Feliciano López, Gotzon Mantuliz, Lola Lolita, Manuel Díaz "El Cordobés", Roberto Brasero i Susi Caramelo són els famosos que s'enfrontaran als reptes plantejats per 'El Desafío'. Un planter de concursants que haurà de sotmetre's al veredicte del jurat, que seguirà integrat per Pilar Rubio, Juan del Val i Santiago Segura.

Juntament amb els vuit valents que s'han atrevit a formar part d'aquesta edició, el programa comptarà cada setmana amb diversos convidats especials. A més, també s'asseuran a la taula del jurat per valorar els concursants per un dia. Estopa, Sonsoles Ónega, Fernando Verdasco, Ana Boyer, Antonio Orozco, Rosa López, El Monaguillo, Chenoa i Eduardo Navarrete són els convidats que visitaran 'El Desafío'.

| Atresmedia

Qui és Gotzon Mantuliz?

Gotzon Mantuliz és un autèntic aventurer que ja va demostrar a la petita pantalla que la seva fortalesa física pot portar-lo a la gran victòria. Va ser el guanyador de la cinquena edició de 'El Conquistador del Fin del Mundo', convertint-se en un dels grans rostres del format. A la cadena autonòmica també va presentar el seu propi reality, 'Safari Wazungu', durant dues edicions. A més, el vam veure com a professor de gimnàstica en una edició de 'Operación Triunfo'.

Aquest model, dissenyador i col·laborador de diversos mitjans i publicacions haurà d'enfrontar-se ara a desafiaments físics. Però també d'habilitat i fins i tot musicals, sortint de la seva zona de confort.