Qui és Susi Caramelo, concursant de 'El Desafío' a Antena 3?

Antena 3 ha presentat la cinquena edició de 'El Desafío', que estrena aquest divendres 10 de gener a les 22:00 hores. El programa presentat per Roberto Leal torna després de triomfar en la seva anterior edició, coronant-se com a líder absolut en la nit dels divendres. Ara, 'El Desafío' torna amb una temporada carregada d'emoció, sorpreses, imponents reptes i noves proves que haurà de superar un nou grup de famosos.

Victoria de Marichalar, Genoveva Casanova, Feliciano López, Gotzon Mantuliz, Lola Lolita, Manuel Díaz "El Cordobés", Roberto Brasero i Susi Caramelo són els famosos que s'enfrontaran als reptes plantejats per 'El Desafío'. Un planter de concursants que haurà de sotmetre's al veredicte del jurat, que seguirà integrat per Pilar Rubio, Juan del Val i Santiago Segura.

Juntament amb els vuit valents que s'han atrevit a formar part d'aquesta edició, el programa comptarà cada setmana amb diversos convidats especials. A més, també s'asseuran a la taula del jurat per valorar els concursants per un dia. Estopa, Sonsoles Ónega, Fernando Verdasco, Ana Boyer, Antonio Orozco, Rosa López, El Monaguillo, Chenoa i Eduardo Navarrete són els convidats que visitaran 'El Desafío'.

| Atresmedia

Qui és Susi Caramelo?

Susi Caramelo és una popular presentadora, reportera, humorista i actual col·laboradora de 'El Hormiguero' porta anys triomfant a la petita pantalla. Des que la vam descobrir com a reportera a les catifes vermelles de tot tipus d'esdeveniments, cap repte se li ha resistit. I és que la vam conèixer com a reportera de 'Las que faltaban' a Movistar Plus+, abans de fer el salt amb els seus propis formats.

Susi Caramelos es va convertir en un dels rostres de #0 amb 'Caramelo', 'Susi Free' o 'Rojo Caramelo'. També va ser concursant de la desena edició de 'Tu Cara Me Suena', on va quedar la penúltima. A més, va ser col·laboradora de 'José Mota Live Show' i 'Invictus, ¿te atreves?' a La 1 i del breu 'Cuentos Chinos' a Telecinco.