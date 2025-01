Adeu a 'Late Xou con Marc Giró' de La 2: ningú esperava l'última decisió de RTVE

Moviment inesperat a la graella de RTVE. Després de més d'un any d'emissió a nivell nacional i el gran èxit de la seva segona temporada, 'Late Xou con Marc Giró' abandona el prime time de La 2. De manera inesperada, La 1 ha anunciat l'emissió del format de Marc Giró com la seva nova gran aposta per a la nit de dimarts.

D'aquesta manera, Marc Giró torna després de les vacances de nadal, ara a La 1, per asseure al sofà d'entrevistats a personalitats destacades de l'àmbit cultural i de l'activisme social. Descobrirà algunes de les seves facetes professionals i personals més divertides. Una xerrada distesa i amena en què el carismàtic presentador, el sempre hilarant Marc Giró, sorprendrà tant a convidats com a espectadors.

A més de les entrevistes, ' Late Xou con Marc Giró' compta aquesta temporada amb dues col·laboracions estel·lars. Segueix la aplaudida secció de Candela Peña, una de les més celebrades durant l'anterior temporada. Així com l'actriu i còmica Yolanda Ramos, que va aterrar aquesta temporada en el format després del seu gran èxit com a convidada de 'La Revuelta' de David Broncano a La 1.

| RTVE

Recordem que 'Late Xou con Marc Giró' ha triomfat amb la seva segona temporada, estant en la majoria de les seves entregues per sobre del 4% de quota de pantalla. De fet, en el seu especial homenatge a Marisa Paredes, va marcar màxim amb un 5,9% i 441.000 seguidors. El seu màxim en espectadors va ser el 3 de desembre amb 539.000 amb la seva entrevista a Loles León i Silvia Abril.

Es desconeix si el salt de 'Late Xou con Marc Giró' és un moviment puntual o si seguirà en emissió en les pròximes setmanes. No obstant això, tot apunta que seran els resultats d'audiències els que determinaran el seu futur a la graella de la cadena principal. El que està clar és que 'Late Xou con Marc Giró' tindrà un gran impuls en emetre's just després de 'La Revuelta' de David Broncano.

Per tant, 'Late Xou con Marc Giró' és una de les apostes de La 1 per a la pròxima setmana. El dilluns serà la nit de 'Bake Off: famosos al forn', des del seu estrenament el diumenge. Es desconeixen la resta d'apostes per a la resta de dies.