L'ultimàtum d'Emma Guilera que dona un gir de 180º al seu paper a 'Valle Salvaje'

Bàrbara, personatge d'Emma Guilera, li dona un ultimàtum a Sol i l'obliga a explicar-li el seu secret. Aquest dilluns 27 de gener, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior, Rafael va fer veure a Adriana que, potser, les ganes de fugir de Julio van fer que el seu cap li estigués jugant una mala passada respecte a la signatura de l'acord de matrimoni. Gaspar, per la seva banda, no va voler descansar de la feina, però Atanasio el va obligar a fer-ho. Paral·lelament, Gaspar va continuar marcant molta distància amb Irene i Adriana va pactar un cessament de les hostilitats amb Julio, encara que li va assegurar que mai serien una parella.

Més tard, Alejo va plantejar a Luisa la possibilitat d'assumir la paternitat del seu fill, però Luisa s'hi va negar, per gran dolor de l'escriptor. Finalment, Rafael va demanar permís a Adriana per investigar les seves opcions sobre si era cert que el seu pare no va signar l'acord de matrimoni. Tots dos joves van fantasiar amb un futur junts.

D'aquesta manera, 'Valle Salvaje' continua sense funcionar en audiències marcant el seu mínim mensual en quota aquest novembre amb un 6,6% i 529.000. Perd quatre dècimes respecte a l'octubre, encara que puja 30.000 televidents. No obstant això, és la segona sèrie més consumida en diferit a Espanya al novembre amb 241.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',un membre de la Santa Germandat arriba a la Casa Gran per investigar l'assassinat de Domingo. José Luis ha de moure fils per guardar-se les espatlles.

Per la seva banda, Bàrbara, personatge d'Emma Guilera, li dona un ultimàtum a Sol i l'obliga a explicar-li el seu secret. Mentrestant, Mercedes i Bernardo fan plans de futur i Isabel torna renovada del seu "retir". Adriana sospita que Rafael pugui ser l'assassí de Domingo.