Gerro d'aigua freda per a Mateo Jalón després de l'última decisió presa a 'Valle Salvaje'

Luisa nega a Alejo, personatge de Mateo Jalón, que assumeixi la paternitat del seu fill. Aquest divendres 24 de gener, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior, Luisa li va confessar a Adriana que es va equivocar en pensar que Julio era el seu violador, ja que realment va ser Domingo. Bárbara va confrontar Adriana sobre la realitat de la seva relació amb Rafael i va opinar sense embuts. Don Toribio, que no era de fiar, va xantatjar un dels habitants de la Casa Gran.

Luisa va tenir dolors a la panxa, cosa que va preocupar Alejo. José Luis va intentar accelerar els tràmits de la Santa Germandat, però el capità li va donar llargues. Gaspar va caure del cavall i va arribar al paller malferit.

| RTVE

D'aquesta manera, 'Valle Salvaje' continua sense funcionar en audiències marcant el seu mínim mensual en quota aquest novembre amb un 6,6% i 529.000. Perd quatre dècimes respecte a l'octubre, tot i que puja 30.000 televidents. No obstant això, és la segona sèrie més consumida en diferit a Espanya al novembre amb 241.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Rafael fa veure a Adriana que, potser, les ganes d'escapar de Julio fan que el seu cap li estigui jugant una mala passada respecte a la signatura de l'acord de matrimoni. Gaspar, per la seva banda, no vol descansar de la feina, però Atanasio l'obliga a fer-ho. Paral·lelament, Gaspar continua marcant molta distància amb Irene i Adriana pacta un cessament de les hostilitats amb Julio, tot i que li assegura que mai seran una parella.

Més tard, Alejo, personatge de Mateo Jalón, planteja a Luisa la possibilitat d'assumir la paternitat del seu fill, però Luisa s'hi nega, per gran dolor de l'escriptor. Finalment, Rafael demana permís a Adriana per investigar les seves opcions sobre si és cert que el seu pare no va signar l'acord de matrimoni. Tots dos joves fantasegen amb un futur junts.