La decisió de Dani Tatay que dona un gir de 180° al seu futur a 'Sueños de Libertad'

L'Andrés, personatge de Dani Tatay, pressionat per la culpa, es veu forçat a prendre una decisió important. Aquest dilluns 17 de juny, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', la Irene va ocultar a el senyor Pedro que havia descobert qui era realment la Cristina. La Manuela va intentar animar una María enfonsada, que va manipular l'Andrés i li va fer creure que podia refer la seva vida. L'Andrés, penedit, no es va deixar ajudar en les cures de la María.

En Tasio es va assabentar de el sopar d'en Gabriel i li va doldre no haver estat convidat com a germà De La Reina. En Damián va revelar a en Joaquín les seves sospites sobre la implicació de el senyor Pedro en la mort d'en Jesús. Finalment, el senyor Pedro va descobrir que en Damián havia contractat una nova química i va decidir investigar.

En audiències, durant el mes de maig, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,7% de quota i 1.203.000 seguidors. La ficció, que va pujar, va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +5,7 i +6,7 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad',en Raúl, desobeint la Manuela, s'enfronta a l'Andrés i el responsabilitza de la caiguda de la María. La Cristina comet un error en l'elaboració del perfum per a Cobeaga. La presència de la Cristina desperta velles tensions entre la Irene i el senyor Pedro. el senyor Pedro s'enfronta a en Damián per haver-se immiscuit en l'assumpte de la Cristina.

L'Andrés s'ensorra davant la María: no l'abandonarà. L'Andrés, personatge de Dani Tatay, pressionat per la culpa, es veu forçat a prendre una decisió important respecte a la Begoña. Després de la seva conversa amb la Manuela, la María decideix prendre una decisió important respecte a la seva relació amb en Raúl. Arriba en Chema, el germà de la Carmen, a la colònia, mentre la Begoña coneix en Gabriel.