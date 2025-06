TVE cancel·la per sorpresa l'emissió avui de 'That's my jam' d'Arturo Valls

Nou moviment en la programació de La 1 per a aquest dimarts 17 de juny. Tot i haver promocionat durant dies el retorn de 'That's My Jam: Que el ritme no pari' amb Arturo Valls, TVE ha decidit retirar l'entrega prevista per a aquesta nit. En el seu lloc, el canal emetrà el partit entre Espanya i Itàlia corresponent a la fase de grups de l'Eurocopa Sub-21.

L'enfrontament, clau per al futur del combinat nacional en el torneig, s'emetrà en l'horari comprès entre 'Aquí la Terra' i 'La Revuelta'. D'aquesta manera, començarà a les 20:50h i finalitzarà al voltant de les 22:50h, just abans de l'inici de l'espai conduït per David Broncano. Com és habitual, TVE ha decidit prioritzar l'emissió de 'La Revuelta', ja que es tracta d'un programa diari, que el prime time, ja gravat.

L'entrega de 'That's My Jam' que s'havia d'emetre aquest dimarts 17 de juny comptava amb la participació de Elena Rivera, Ruth Lorenzo, Vicky Martín Berrocal i Beatriz Luengo. Així doncs, ara queda ajornada, previsiblement, per al proper dimarts 24 de juny. Això també ajorna l'emissió de l'última entrega, que es veurà la nit de dimarts 1 de juliol, si no hi ha més canvis en la programació de TVE.

| RTVE

Cal destacar que 'That's my jam' tampoc està aconseguint grans audiències en el prime time de La 1. El programa d'Arturo Valls fa una mitjana d'un fluix 9,1% de share i 810.000 espectadors en les seves sis entregues emeses la nit de dimarts. El seu màxim va ser en la seva quarta entrega, l'única que ha superat el doble dígit, amb un 10,2% de quota juntament amb 931.000 seguidors.

Pel que fa a la competència, serà la gran nit de Telecinco amb la gran final en directe de 'Supervivientes'. Antena 3 manté l'emissió de la sèrie turca 'Renéixer', mentre que Cuatro aposta una setmana més per 'Renéixer'. Pel que fa a laSexta, estrenarà l'exitosa sèrie documental 'Tor' de l'aclamat periodista Carles Porta.