Carles Porta ('Tor'): 'Potser un dia algú s'atrevirà a dir a la càmera que ho va fer'

Atresmedia continua apostant per les millors històries i els millors prescriptors de la mà de 'Tor' de Carles Porta. laSexta estrena aquest dimarts 17 de juny aquest true crime, després de la seva emissió fa un any a atresplayer, on va ser el millor debut històric d'un documental. 'Tor' narra la història de cent anys de secrets, cases cremades, desapareguts i assassinats en un poble envoltat d'un misteri que ha marcat la vida de tots els seus habitants.

En una entrevista exclusiva amb TVeo, Carles Porta ens revela els detalls de 'Tor' davant la seva estrena a laSexta. El periodista també es pronuncia sobre la denúncia de l'advocat de Sansa, un dels protagonistes. A més, ens avança detalls dels seus nous projectes, com la sèrie '33 dies'.

Com definiries 'Tor' i què creus que té per atrapar el públic de laSexta?

'Tor' per a mi és el millor true crime que es pot veure ara mateix a televisió. Una història amb personatges absolutament increïbles, impossibles d'inventar. Una barreja de 'Twin Peaks' i 'Fargo', però en realitat i a Espanya. Crec que pot atrapar sobretot la gent que en aquests moments vulgui passar una mica de la política, que vulgui tenir el seu moment de desconnexió i entrar en un món perdut.

Una història real explicada amb els personatges més inversemblants que es puguin imaginar, i amb un crim de fons: intentar resoldre qui va matar el propietari de la muntanya més gran dels Pirineus.

| Atresmedia

Com sorgeix aquesta venda de 'Tor' a Atresmedia tenint en compte que és un producte originalment creat per a TV3? Hi van estar d'acord totes les parts o va caldre convèncer algú?

No, no, què va. Aquí el problema és que ho volia explicar tothom. Però José Antonio Antón, Director General d'Atresmedia, era molt fan d'aquesta història, l'havia vista, va insistir molt i va ser ell qui se la va endur. Va ser una qüestió de convenciment.

A qui li agradi el gènere crec que 'Tor' és una peça de molta qualitat. Són 30 anys d'investigació, hi ha moltíssim material d'arxiu interessant, amb més de 60 entrevistes a personatges directes, tots els implicats en la història, que és una cosa molt difícil de tenir. Una sèrie com aquesta es fa un cop a la vida i espero que el públic ho valori.

Ja va ser la sèrie documental amb més audiència a atresplayer quan es va estrenar. Ara veurem què passa a televisió en obert, que és més difícil, però el nivell de qualitat de la història, dels personatges, del relat crec que és prou potent com per atrapar a qui li agradi el true crime. És un producte molt digerible, molt interessant.

| 3Cat

Dius que són 30 anys d'investigació. Consideres que amb aquest documental ja tanques la feina sobre 'Tor', o no descartes que en el futur continuïn apareixent novetats?

He continuat investigant, entre altres coses perquè ja no investigo jo, la investigació ve a mi. Després de tot aquest temps sempre m'arriben moltes coses. Després comprovar-les i tot això requereix temps. He decidit compartir això ara perquè crec que era el moment adequat: són 30 anys, xifra rodona.

No puc dir qui és l'assassí, però plantejo un joc amb l'espectador: que faci de jurat popular. Per què no ho dic jo? Perquè el cas ha prescrit, i si jo assenyalo algú, aquest algú podria acusar-me de calúmnies o injúries. No hi ha ADN, però si algú veu la sèrie sencera i arriba al capítol 8, s'adonarà que hi ha elements molt importants per prendre decisions. Jo no puc assenyalar concretament.

Està tancada la història? No tinc alternativa. Potser un dia algú s'atreveix a dir a la càmera que ho va fer. Jo sé que estic parlant amb qui ho va fer, però no sé si això passarà. De totes maneres, el bonic és el viatge a 100 anys d'història d'un poble de 13 cases on hi ha hagut 3 assassinats i més girs de guió que en qualsevol sèrie que et puguis imaginar. I és vida real.

| 3Cat

L'advocat de Sansa va parlar d'una demanda que us reclamava fins a 12 milions d'euros, tant a tu com a les productores. Què hi ha de cert en això?

Diverses coses. Sí, aquest senyor va presentar una demanda, però no reclama 12 milions d'euros, no dona xifra, no sé d'on surten aquests 12 milions. I aquesta demanda no té res a veure amb la sèrie que s'emetrà a laSexta perquè aquest advocat no hi surt. Surt a TV3, i curiosament, les imatges que apareixen són les mateixes que vam gravar per a un reportatge de '30 minuts' fa 30 anys.

És sorprenent que hagi tingut 30 anys per denunciar la utilització de la seva imatge, i no ho hagi fet fins ara, que ha vist que la sèrie té èxit i pretén reclamar diners. Està en el seu dret. Veurem què diuen els jutges. Surt menys de 35 segons en una sèrie de 8 hores. Bé, no passa res. Veurem què diu el jutge.

Vens del gran èxit de tots els teus projectes a TV3. Quines expectatives tens d'audiència amb 'Tor' a laSexta?

Jo no soc de xifres, el que vingui serà benvingut, però en gratitud a la cadena, m'agradaria almenys arribar a la seva mitjana. Hi ha molts factors: l'hora, la promoció... Jo la meva part l'he feta amb tota la passió, i crec que el producte és de prou qualitat com per agradar a un públic ampli. Si arribem a la mitjana, o una mica més, serà un gran èxit, i, si no, esperem que qui ho vegi ho gaudeixi.

| Atresmedia

No et sents responsable, en el bon sentit de la paraula, de l'auge del true crime a Espanya?

Jo em sento responsable de fer bé la meva feina. El dels altres, per bé o per mal, no és cosa meva. Quan vam començar, ens vam proposar fer-ho amb molt respecte i rigor. Estem parlant de víctimes, i això és essencial.

Que després això hagi generat un efecte multiplicador, que tingui èxit, que a la gent li agradi… doncs bé. Si l'espectador ho valora i les cadenes ho compren, es fa. Quan es fa amb respecte, em sembla bé. Quan es fa mal a tercers, ja no em sembla tan bé. Després de més de 500 hores d'emissió, els únics incidents que tenim són amb advocats com el que mencionàvem, que demana diners per sortir 35 segons, imagina't.

En què estàs treballant ara? Què és el pròxim que veurem de Carles Porta?

Així, per ordre d'estrena, a l'octubre estrenarem una minisèrie de 'Crims' a TV3. També a l'octubre, cinc capítols més de true crime a Movistar Plus+. I espero que a principis de l'any que ve, una sèrie de ficció a Atresmedia, de 6 capítols, inspirada en el cas de Brito i Picatoste.

| Atresmedia

I què em pots explicar d'aquesta sèrie, '33 dies'? Has estat involucrat en el rodatge?

És una sèrie inspirada en el primer cas que vam fer a 'Crims'. Va ser idea de José Antonio Antón, el Director General d'Atresmedia. Són 6 capítols d'una hora, protagonitzats per Nacho Fresneda i Julián Villagrán, amb guió de Javier Olivares i Jordi Calafí. La dirigeix Anaïs Pareto, una noia encara poc coneguda, però que quan es vegi la seva feina, és molt, molt bona.

Parla de l'autoprotecció de les persones, d'una fugida, i d'una relació entre els protagonistes que els converteix en uns criminals molt peculiars. He participat una mica en tots els processos. És una experiència superinteressant. Ficar una ficció a partir d'un cas real és també un gran aprenentatge.