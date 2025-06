Pedro Piqueras es pronuncia sobre el seu possible retorn a la televisió després de jubilar-se

Des que es va acomiadar dels Informatius Telecinco el desembre de 2023, Pedro Piqueras ha mantingut una presència discreta, però activa. Tot i que la seva retirada va marcar la fi d'una era, el comunicador no ha deixat d'estar vinculat al món informatiu, encara que des d'altres angles. Un any i mig després del seu comiat dels platós, Pedro Piqueras ha tancat qualsevol dubte sobre un possible retorn: no hi haurà marxa enrere.

Pedro Piqueras va participar recentment a la quarta edició dels Premis Berlanga a l'Humor, on exerceix com a jurat. A la seva arribada a l'esdeveniment, els periodistes d'Europa Press no van trigar a preguntar-li per la possibilitat d'un retorn a la televisió. La seva resposta va ser taxativa: "No hi tornaria, no. Mai. Ho tinc claríssim".

"No soc una persona de tornar enrere en allò que he fet abans. He passat d'un lloc a un altre, però mai he tornat a fer el que vaig fer en un moment anterior", sentenciava.

| Telecinco

El presentador va deixar clar que la seva retirada va ser una decisió profundament meditada i no improvisada: "De vegades sí que m'ho han ofert. En aquest cas la decisió la tenia presa des de feia 4 anys, va ser llargament meditada. Havia de trobar un bon substitut, i quan es van donar totes les circumstàncies vaig poder dir adeu i abraçar-me amb la meva gent".

Des de llavors, tot i estar allunyat de la televisió diària, Pedro Piqueras no ha desaparegut del tot del focus mediàtic. Ha participat en entrevistes en podcasts, ha estat convidat a 'TardeAR' o 'El Hormiguero'. A més, ha publicat el seu llibre Quan ja res no és urgent, on reflecteix algunes de les seves inquietuds més personals.

Tanmateix, la realitat és que, des de la sortida de Pedro Piqueras, Informatius Telecinco ha baixat encara més en audiències. El passat mes de maig, Informatius Telecinco va mesurar un 9,2% i 889.000 en el còmput de les seves edicions, sent la tercera opció darrere del lideratge d'Antena 3 i La 1. De fet, l'edició nocturna que presenta Carlos Franganillo va caure a un escàs 8,2% de quota de pantalla i 859.000 fidels.