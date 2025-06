L'accident que ha obligat l'Ana Guerra a actuar amb collarí a 'Tu Cara Me Suena'

Ana Guerra s'ha enfrontat a una de les seves gales més complicades a 'Tu cara me suena' després de patir una lesió durant els assajos de la seva imitació de Dua Lipa. El que prometia ser una actuació plena de moviment va acabar sent tot un exercici de superació personal, marcat per l'esforç i el dolor físic.

Conscient de l'exigència d'imitar Dua Lipa, Ana Guerra s'havia mostrat motivada i amb ganes de brillar. No obstant això, en una de les sessions d'assaig amb la coreògrafa Miryam Benedited, la cantant va patir una lesió cervical i lumbar. "Vaig anar a assajar amb Miryam Benedited, i soc una kamikaze, soc un animal. El que em va passar va ser un error meu, no vaig escalfar, venia de fer promo", explicava la concursant de 'Tu Cara Me Suena'.

"Vaig arribar a la sala d'assaig, i em vaig fer mal a la lumbar, la cervical, i vaig pensar que era una cosa del moment. L'endemà em vaig despertar i vaig dir: ups!", relatava Ana Guerra.

| Atresmedia

Tot i tenir un informe mèdic que li recomanava quedar-se en repòs, Ana Guerra va optar per no abandonar 'Tu Cara Me Suena': "Farem una versió més reduïda. L'informe mèdic diu que m'he de quedar a casa. Però el meu cap no m'ho permet, em sentiria fatal", confessava.

Fins i tot va contemplar quedar-se al plató per donar suport a la resta de companys de 'Tu Cara Me Suena' des de la grada. "Encara que no ho hagués fet m'hauria quedat assegudeta donant suport als meus companys, i que em donessin els quatre a mi, que era una altra opció", reconeixia Ana Guerra.

"Et volem bé dins del programa i fora del programa", li deia Manel Fuentes. Tanmateix, Ana Guerra tenia clar que volia seguir endavant, encara que fos a mig gas: "Ho controlaré. Tots els ballarins m'arropen i m'ajuden perquè l'adrenalina no m'envaeixi".

L'actuació finalment es va dur a terme amb una coreografia adaptada, on Ana Guerra no va poder desplegar tot el seu potencial físic, però sí una gran enteresa emocional. Chenoa va valorar la seva entrega amb honestedat: "Estic patint més que gaudint, però tu patiràs més que nosaltres". A més, va aplaudir la seva capacitat d'adaptació: "Es notava que tenies assajades moltes coses que no has pogut executar com volies, però has decidit seguir endavant".