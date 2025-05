La 2 cancel·la per sorpresa l'emissió de 'Cifres i Lletres' per un motiu de pes

Males notícies per als seguidors de 'Cifras y Letras', que es queden sense programa aquest dijous 15 de maig. Els espectadors que connectin a les 21:30h, horari habitual del format, amb La 2, trobaran una oferta completament diferent. I és que 'Cifras y Letras' d'Aitor Albizua paralitza durant un dia la seva emissió.

El motiu no és altre que l'emissió de la segona semifinal d'Eurovisió a través de La 2. L'esperat esdeveniment musical, que començarà a les 21h, ocuparà tota la franja de l'access prime time. D'aquesta manera, els seguidors de 'Cifras y Letras' hauran d'esperar al divendres 16 de maig per poder tornar a veure Aitor Albizua en el concurs.

Per tant, els espectadors podran gaudir de les últimes 16 actuacions abans de la gran final d'Eurovisió 2025, que se celebrarà el dissabte. De les delegacions, només deu obtindran el bitllet per a la gran cita de dissabte. Recordem que Melody ja va actuar a la primera semifinal, per la qual cosa caldrà esperar a la final per tornar-la a veure sobre l'escenari.

| RTVE

Cal destacar que a La 2 tan sols afectarà l'emissió de 'Cifras y Letras', tenint en compte que el canal no té cap aposta fixa en prime time després del final de 'La conquista de la democracia' fa dues setmanes. Després de la semifinal, La 1 emetrà la pel·lícula "Un paso adelante", protagonitzada per Élise, de 26 anys, una ballarina clàssica. Aquesta pateix una lesió durant una funció i li informen que haurà de deixar de ballar, per la qual cosa la seva vida fa un tomb i haurà d'aprendre a reconstruir-se.

Recordem que, en audiències, 'Cifras y Letras' és el programa més vist de La 2, juntament amb 'Saber y Ganar'. El concurs d'Aitor Albizua va anotar a l'abril un 5,3% de quota i 662.000 espectadors. Va ser el seu quart millor dada en milers i el seu tercer més alt en quota de la temporada.