Gerro d'aigua freda per a Julen Katzy després del missatge que rep a 'Valle Salvaje'

Leonardo, personatge de Julen Katzy, rep una carta que el deixa visiblement afectat. Aquest dilluns 5 de maig, a les 16:50h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Matilde sabia com de preocupat estava Atanasio per Raimunda i va parlar amb ella. El que Matilde no s'esperava és que la criada li va explicar per fi tota la veritat. Leonardo va confessar a Bernardo que sabia que ell va ser el responsable de l'arribada de María al vall.

A més, Irene va acusar l'estranya reacció de Bàrbara quan el primer lacai li va lliurar un mocador recollit de l'alcova de Julio, quan Leonardo encara estava convalescent. El duc va compartir amb Atanasio la història que l'unia a Raimunda i va descobrir que no era el que la seva mare li havia explicat. Alejo va commoure Luisa amb el final de la novel·la.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promediant un 9% quota i més de 7000.000 espectadors. A més, va obtenir la seva millor mitjana mensual fins a la data i el seu rècord històric el dia 23 d'abril (9,9%).

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', algú enxampa Alejo i Luisa besant-se, sorprenent-los de conèixer la seva relació des de fa temps. Adriana i Rafael parlen sobre el seu futur junts i el Gálvez de Aguirre decideix, per fi, compartir amb ella la seva decisió. A més, Úrsula continua guanyant terreny entre les persones més properes a la protagonista, més enllà del seu enamorat.

D'altra banda Victoria avança en la seva intenció de vendre la Casa Petita i proposa que els seus nebots es traslladin a la Casa Gran. José Luis sembla estar d'acord, fins que suggereix que també es traslladin alguns membres del servei, com Raimunda. Finalment, Leonardo, personatge de Julen Katzy, rep una carta que el deixa visiblement afectat.