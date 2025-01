Què és Squirrel, el canal que substitueix Disney Channel a la TDT?

Disney Channel, un dels canals més emblemàtics de la televisió infantil i juvenil, ha cessat les seves emissions aquest 7 de gener de 2025. La decisió de The Walt Disney Company de retirar el seu canal en obert de la TDT respon a la seva estratègia global de reforçar Disney+, la seva plataforma de streaming. En el seu lloc, la freqüència ha estat ocupada per un nou canal: Squirrel.

"Ja ho saps? Ara, les teves aventures, les teves rialles, els teus herois, els teus col·legues, les teves sèries, les teves pel·lícules i tot el que t'agrada de Disney Channel ho pots seguir gaudint quan vulguis i com vulguis a Disney Plus+", ha estat l'últim anunci del canal just abans de desaparèixer.

Encara que Disney Channel desapareix, la seva versió més infantil, Disney Junior, continua operant a través de plataformes de les habituals de pagament com Movistar Plus+, Orange TV i Vodafone TV. Aquest es consolida com l'últim canal d'un grup que ja havia perdut Disney Cinemagic (2008-2015) i Disney XD (2009-2020). A més, la companyia manté altres canals a Espanya, com National Geographic, STAR i Baby TV.

| Disney

D'aquesta manera, a les 00h d'aquest 7 de gener, han començat les emissions de Squirrel. Es tracta d'un canal íntegrament de cinema, del qual encara es desconeixen més detalls. "Benvingut a Squirrel. El millor cinema, els millors actors, junts a Squirrel", ha estat la presentació d'aquesta nova cadena.

D'aquesta manera, Squirrel és un nou canal de la companyia del mateix nom, Squirrel Media. Compten amb un altre canal molt conegut al nostre país, de la mateixa temàtica, com és BOM Cine. No obstant això, no s'emet a tota Espanya, sinó que actualment ho fa únicament a la Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Andalusia i Regió de Múrcia.

Per tant, Squirrel és el segon canal temàtic en obert al nostre país que es dedica de forma completa al cinema. L'altre és Be Mad, del grup Mediaset. En audiències, fins ara, Disney Channel es movia al voltant del 0,8% de quota de pantalla.