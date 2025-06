'Lo de Évole' anuncia per sorpresa el seu retorn a laSexta amb un especial amb Ricky Rubio

Jordi Évole torna aquest estiu amb un episodi especial que posa el focus en una de les figures més estimades de l'esport espanyol: Ricky Rubio.Després de tancar la seva sisena temporada a principis d'any, 'Lo de Évole' torna per sorpresa a laSexta. I ho fa amb una entrega centrada en el base català, que des de fa temps es manté lluny de les pistes.

L'anunci ha arribat en forma d'una breu, però impactant promo, en què s'intueix el to íntim de la conversa entre Jordi Évole i Rubio. "En aquesta entrevista m'he despullat i, si hi ha algú aquí escoltant, no donaré més entrevistes perquè no vull ser el focus. Si volen saber alguna cosa, aquí ho tenen tot", afirma el jugador, deixant clar que aquesta conversa serà la seva última paraula, almenys per un temps.

Recordem que, fa poques setmanes, Ricky Rubio va compartir a les seves xarxes un missatge de profund agraïment, després d'un any de retirada i reflexió personal: "Em vaig prendre aquest any per reflexionar sobre la meva carrera i la meva vida, i m'he adonat que si he arribat on sóc ara no és per les assistències que he donat, sinó per les que he rebut. Això no és un adeu, és un gràcies a tota la gent que m'ha ajudat al llarg del camí".

L'entrevista s'emetrà "molt aviat" a laSexta, tot i que encara no s'ha revelat la data exacta. Si s'emet a la nit de diumenge, 'Lo de Évole' haurà d'esperar al final de temporada d''Anatomía de...' de Mamen Mendizábal, que encara té dues entregues per emetre. Tanmateix, laSexta té altres nits lliures com la de dijous o la de dilluns, habitualment dedicada al cinema.

Recordem que 'Lo de Évole' va emetre la seva sisena temporada entre gener i març d'aquest any. El programa va aconseguir una mitjana d'un excel·lent 8,8% de quota amb 1.157.000 espectadors. Es tracta de la seva tercera millor temporada històrica, pujant 1,1 punts de share respecte a l'anterior, que va ser la menys vista (7,7% i 1.080.000).