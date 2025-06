'Ens han intentat enderrocar i enterrar': Iker Jiménez esclata a 'Cuarto Milenio'

Diumenge, 'Cuarto Milenio' va tancar la seva emissió amb un missatge inusualment emotiu i directe per part d'Iker Jiménez. El periodista no va esquivar la complexa conjuntura política del país i va decidir enfrontar-s'hi amb contundència.

Tot va començar amb un record a l'acomiadament de la setmana anterior, quan va dedicar el final de 'Cuarto Milenio' a un membre de l'equip que havia perdut el seu fill de tres anys després d'una llarga malaltia. Amb la veu encara carregada d'emoció, Iker Jiménez va confessar: "No sé com vaig poder acabar el comentari de la setmana passada, estàvem francament triturats per una circumstància de la família d'aquest equip".

A més, va compartir les paraules del pare del petit, que resumien la impotència davant d'un sistema que, segons ell, falla en el més essencial. "Em deia: 'Iker, aquí el problema pel que li va passar al meu fill és el finançament'", explicava.

A partir d'aquí, Iker Jiménez va teixir una reflexió que ràpidament es va convertir en una denúncia: "Ho diré molt clar. Hi ha diners per tot això que estem veient? Per aquestes adjudicacions, per aquesta trama perpètua, per posar els estimats i les estimades als llocs? Per rentar-ho en un bar i endur-se'l a cabassos? Com no ha d'estar la gent indignada?".

"Per un nen de tres anys que es mor, no hi ha diners? I per als de l'ELA no hi ha diners? Això no és un canvi de sigles, ni polític. És un canvi ètic", sentenciava.

Iker Jiménez també va assenyalar el paper dels mitjans de comunicació, als quals va acusar d'operar sota una lògica de silencis i sincronies que, segons la seva opinió, han contribuït a erosionar la confiança ciutadana. "El problema d'aquest país no són només els polítics, sinó, com va dir Juan Soto Ivars, la casta mediàtica sincronitzada. Aquesta casta que ens ha atacat, ens ha donat pals, ens ha intentat enderrocar i enterrar i ara no sap ni on ficar-se", deia aleshores el presentador de 'Cuarto Milenio'.

En aquest sentit, va defensar la independència de 'Cuarto Milenio' davant d'aquells que, assegura, van intentar desacreditar el programa en episodis com el de la DANA. I ho va fer subratllant el suport popular de què gaudeix l'espai: "M'ho deien Carlos Cuesta o el coronel Baños. La de cues immenses que hi havia a la Fira del Llibre. Aquest afecte no es pot prendre com una ximpleria o com un element de fama".

"Al nostre espai ha vingut gent que seguia informant, outsiders que seguien investigant davant d'aquells periodistes que suposadament tenien la veritat. Aquells mateixos que deien que Leire Díez no tenia res a veure amb el PSOE o que Aldama era un mentider patològic", concloïa Iker Jiménez defensant els seus formats.