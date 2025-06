Els dubtes d'Amparo Piñero que cauen com una galleda d'aigua freda a 'La Promesa'

Martina, personatge d'Amparo Piñero, cada vegada està més mosca amb la complicitat del seu promès amb Lisandro. Aquest dilluns 2 de juny a les 17:50h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', pressionat per Leocadia, Alonso va intentar convèncer Catalina i Adriano perquè acceptessin el duc de Carvajal i Cifuentes com a padrí. Els intents de Manuel perquè Toño confessés el seu engany no van donar fruit i va haver de ser ell mateix qui l'hi digués. Eugenia es va sentir aclaparada pels episodis d'oblit i va començar a estar tocada, una situació que Leocadia va fomentar utilitzant els fills de Catalina.

Petra va començar a organitzar el bateig dels nadons i es va trobar amb l'actitud hostil de María Fernández. La donzella va expressar la seva preocupació a Samuel per la seva excomunió, però el sacerdot va creure que no era res preocupant. Després de l'acostament entre Rómulo i Emilia, la infermera va anunciar al majordom la seva propera marxa de La Promesa, sense haver-li confessat tota la veritat.

En audiències, durant el mes d'abril, 'La Promesa' va promediar un 14% de quota i 1.018.000 seguidors. La sèrie, que va congregar 1,4M d'espectadors únics de mitjana, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en catorze de les disset comunitats.

Què passarà al capítol de dilluns de 'La Promesa'?

Al nou capítol de 'La Promesa',Catalina i Pía no volen que Emilia marxi, de moment, i intentaran dur a terme un pla per impedir-ho. El que ningú pot impedir ja és que Samuel sigui excomunicat, però això no frena María Fernández que culpa Petra davant de tothom. Martina, personatge d'Amparo Piñero, cada vegada està més mosca amb la complicitat del seu promès amb Lisandro.

Curro s'enfonsa davant Àngela i ella, sense dubtar-ho, li dona el seu suport. Disposat a fer-li perdre completament el seny, Lorenzo intentarà tornar encara més boja Eugenia mentre dorm.