Gerra d'aigua freda per a Rocío Suárez de Puga en el seu futur a 'Valle Salvaje'

José Luis irromp per impedir que Julio i Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, abandonin 'Valle Salvaje'. Aquest dilluns 2 de juny, a les 17:00h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Julio i Adriana ultimaven els detalls del seu equipatge per viatjar a França. Encara no estava clar si Bàrbara o Pedrito els acompanyarien, tot i que tot indicava que el matrimoni marxaria en solitari. Tanmateix, inesperadament, algú va irrompre a l'alcova dels Gálvez de Aguirre i va impedir la seva marxa.

Matilde, que finalment es va quedar a la Casa Gran, va sospitar que a Raimunda li passava alguna cosa i la va pressionar perquè li expliqués la veritat. Va intuir que el seu estat de salut no era el millor, i per això va decidir enfrontar-s'hi, exigint respostes clares.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers a la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana rere setmana, promigant un 9% de quota i més de 700.000 espectadors. A més, va obtenir la seva millor mitjana mensual fins ara i el seu rècord històric el dia 23 d'abril (9,9%).

Què passarà al capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

Al nou capítol de 'Valle Salvaje', Don Hernando aprofita un moment a soles amb Bàrbara per parlar seriosament amb ella, però la conversa pren un gir que Bàrbara no espera. Matilde insisteix amb Raimunda: la seva salut es deteriora ràpidament i Atanasio mereix saber què passa. D'altra banda, el duc adverteix Mercedes: qualsevol atac a Victoria serà considerat com un atac personal.

José Luis irromp en el moment just per impedir que Adriana i Julio abandonin 'Valle Salvaje'. Tot i que Julio intenta plantar cara, el duc no cedeix i deixa clar que la seva decisió és ferma. A més, per sorpresa d'Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, algú finalment li mostra el seu suport en el seu conflicte contra Úrsula en descobrir la veritable cara de la noia.