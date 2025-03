Gir de 180º en la trama de 'La Promesa', que canviarà d'horari a La 1

'La Promesa' es troba en un moment crucial que ha deixat sense alè la seva audiència. L'episodi del passat divendres va marcar un important punt d'inflexió quan Jana, personatge d'Ana Garcés, després de molt de temps amagant la veritat, li va revelar a Cruz el seu major secret. El seu veritable nom és Maríana i el seu objectiu sempre ha estat descobrir la veritat darrere de l'assassinat de la seva mare i també sobre la desaparició del seu germà. Sense embuts, va assenyalar la marquesa de Luján com la principal culpable d'ambdós fets.

Aquest impactant esdeveniment ha desencadenat una sèrie de conseqüències que afectaran no només els personatges, sinó també l'emissió de la sèrie. A través de les seves xarxes socials, 'La Promesa' va compartir recentment un avançament que promet un episodi històric en la seva trama. Jana, personatge d'Ana Garcés, rebrà un tret en el capítol de dijous, provocant que estigui en estat crític en ple embaràs.

| RTVE

No obstant això, la gran sorpresa arriba amb la notícia que 'La Promesa' es traslladarà a la franja de prime time la pròxima setmana. Segons ha publicat en exclusiva El Televisero, la sèrie ocuparà l'horari estel·lar de La 1 amb un episodi de gran rellevància. Encara que la data exacta no s'ha confirmat, tot apunta que aquest episodi especial s'emetrà el dimecres 19 de març, després del final de 'Asuntos Internos' amb doble episodi aquesta mateixa setmana.

Aquest canvi genera encara més expectació, ja que la ficció només ha fet el salt a aquesta franja quan ha tingut esdeveniments crucials per explicar. L'última vegada que va ocórrer va ser amb el casament de Jana i Manuel, i ara, un nou fita justifica la seva emissió nocturna. Per tant, alguns seguidors han especulat amb la possible mort de Jana després del tret.

De ser així, 'La Promesa' s'emetrà en una nit de la més complicada, ja que Telecinco emetrà el primer 'Debate de las Tentaciones' amb els protagonistes previsiblement en directe. No obstant això, l'anterior ocasió, amb el casament de Jana i Manuel, la sèrie va liderar en prime time amb un fantàstic 15,5% i 1.317.000 espectadors.