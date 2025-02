'Al cielo con ella' de Henar Álvarez ascendeix i es prepara per al seu salt a La 2

La 2 podria comptar en els pròxims mesos amb un nou late night després del salt de 'Late Xou con Marc Giró' a La 1. L'espai presentat pel català va saltar al canal principal després de les seves bones audiències, deixant el canal secundari orfe d'aquest estil de formats. És per això que l'ens públic preveu el salt de 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez, que actualment s'emet com a contingut original de RTVE Play.

Recordem que RTVE Play va estrenar al desembre aquest nou programa original, 'Al cielo con ella' amb Henar Álvarez, que va arribar carregat d'humor i reivindicació. Es tracta de la nova aposta d'entreteniment on, cada diumenge, l'escenari del teatre Quique San Francisco de Madrid és testimoni de diverses entrevistes. Un late night amb un to gamberro, irreverent, transgressor i reivindicatiu on cada diumenge s'escoltarà la veu de dones que tenen molt a explicar.

Ha estat José Pablo López en la seva compareixença a la comissió de control parlamentari de RTVE qui ha anunciat la notícia. El president ha anunciat que es planteja introduir en les pròximes setmanes determinats canvis a 'Al cielo con ella' amb l'objectiu de testar-lo pròximament a La 2.

| RTVE

Cal destacar que Henar Álvarez, que també codirigeix el programa juntament amb Javier Durán, no està sola en aquesta aventura. S'envolta de col·laboradors que aixequen aquest nou format al cim de la diversió més compromesa. Noms com Victoria Martín, Bianca Kovacs, Tomás Fuentes o Míster Jägger acompanyen cada setmana Henar Álvarez a 'Al cielo con ella', on la música té molta rellevància.

Fa unes setmanes, Jordi Évole, productor de 'Al cielo con ella', va parlar de la possibilitat de saltar a una cadena en obert: "Tant de bo que hi hagi aquest salt, però jo no tindria pressa. Jo li diria a Henar que poquet a poquet. Crec que els programes és bo que es rodin, que tinguin la seva evolució".

"Jo voldria que Henar arribés, quan toqués, el moment de fer el salt a la cadena, amb el programa rodat i que tingui les regnes. Els programes és molt fàcil que t'acabin portant ells", afegia. "És bo tenir el programa controlat i que vagi al teu ritme. Sóc molt del foc lent, del poquet a poquet", explicava Jordi Évole.

Recordem que Henar Álvarez ja compta amb una carrera consolidada, sent col·laboradora dels populars podcasts "Estirando el chicle" o "Buenismo bien". A més, ha participat en programes com 'Las que faltaban', 'Likes', i el mític 'Late Motiv' d'Andreu Buenafuente a Movistar Plus+.