Adéu a Jordi González i Anne Igartiburu: 'D Corazón' estrena nova presentadora

Jordi González i Anne Igartiburu s'han absentat en la seva tasca com a presentadors de 'D Corazón'. En les últimes setmanes, era la basca la que havia assumit en solitari les tasques de presentació, davant l'absència del català. No obstant això, aquest dissabte 8 de febrer, quan han faltat ambdós presentadors, amb l'estrena d'un nou rostre.

I és que els espectadors s'han sorprès en trobar a les seves pantalles a Ana Prada narrant les notícies de la jornada. "Anabel Pantoja i David Rodríguez intenten seguir amb una aparent normalitat mentre la investigació segueix el seu curs", narrava la periodista. Minuts més tard, apareixia al costat de Manuel Parada a La 1: "La notícia ens té commocionats: Massiel acaba de confessar que té càncer".

D'aquesta manera, després d'una pausa publicitària, arrencava definitivament 'D Corazón': "Hola, molt bona tarda, sóc Ana Prada i estic molt ben rodada de cors". " És vuit de febrer a 'D Corazón', el dia de les primeres vegades. Porteu-vos bé, no sigueu molt entremaliats, que després li ho explico a Anne i Jordi", explicava la periodista, que en cap motiu ha donat explicacions per l'absència dels presentadors.

| RTVE

Recordem que Ana Prada és una habitual per als espectadors de La 1. La periodista va arrencar com a reportera a la comunitat valenciana, abans de saltar com a presentadora de 'Mañaneros' durant la baixa de maternitat de Miriam Moreno. A més, també ha estat al capdavant de programes especials com Les Falles, Els Sanfermines i fins i tot la tercera edició del Benidorm Fest.

Per tant, Ana Prada ha estat envoltada de la resta de col·laboradors de 'D Corazón' amb Alba Carrillo, Alberto Guzmán, José Manuel Parada, Jorge Borrajo o Pelayo Díaz. El programa ha tractat temes d'actualitat com el cas d'Anabel Pantoja o el càncer de Massiel. A més, amb dues reporteres, 'D Corazón' ha estat present a Granada per narrar els preparatius dels Premis Goya.

Recordem que, la setmana passada, 'D Corazón' d'Anne Igartiburu va baixar en audiències a La 1 a un 6,8% i 524.000 televidents a La 1. Va tornar a estar per sota de 'Socialité', que es va quedar en un fluix 8,2% i 556.000 seguidors a Telecinco.