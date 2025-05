Preocupació per Julen Katzy després d'una gran notícia després de la seva desaparició a 'Valle Salatje'

Després de diversos dies buscant Leonardo, personatge de Julen Katzy, la Casa Gran rep notícies. Aquest dimecres 14 de maig, a les 16:50h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', la guerra entre Victoria i Mercedes va assolir el seu punt més crític i la tensió a la casa gran es va tornar insuportable. Tanmateix, els secrets que envoltaven la finca eren tan perillosos, que José Luis es va veure obligat a mantenir ambdues dones a prop. No obstant això, el que ningú esperava va ser que Victoria admetés a la Casa Gran que ella havia matat Pilara.

D'altra banda, Adriana i Úrsula es van enfrontar finalment cara a cara. A més, Isabel se les va enginyar per parlar amb Pedrito sobre Luisa i Alejo. El nen va dubtar si havia de guardar el secret davant la dona que havia exercit com una mare, però sabia que, si el revelava, la informació no trigaria a arribar a Victoria.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promigant un 9% quota i més de 7000.000 espectadors. A més, va obtenir la seva millor mitjana mensual fins a la data i el seu rècord històric el dia 23 d'abril (9,9%).

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Úrsula decideix redoblar la seva estratègia de seducció cap a Rafael. Sap que necessita conquerir el fill del duc com més aviat millor si vol assegurar-se un lloc a 'Valle Salvaje'. Alejo comença a sospitar de la relació que hi ha entre Raimunda i Atanasio, però Luisa li fa dubtar de les seves sospites fins que alguna cosa succeeix.

Després de diversos dies buscant Leonardo, personatge de Julen Katzy, la Casa Gran rep notícies d'ell que afecten especialment Bàrbara. Finalment, Mercedes pren una decisió important i li fa una confessió inesperada a José Luis.