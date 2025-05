L'última decisió de La 1 amb les seves tardes que afecta directament a 'Valle Salvaje'

Nous canvis a la tarda de La 1 per a aquest divendres 2 de maig. La cancel·lació de l'estrena de 'La Familia de la Tele' ha obligat a RTVE a reestructurar la seva graella prevista per a aquests dies. Després de duplicar l'emissió de 'La Promesa' dimarts passat, aquest divendres és el torn per a un doble episodi de 'Valle Salvaje'.

D'aquesta manera, la sèrie ocuparà la franja entre les 15:50h i les 17:40h amb els seus dos episodis. Cal destacar que igualment són els capítols previstos inicialment per a aquesta setmana, tenint en compte que dilluns es va cancel·lar l'emissió. Just després, seguirà 'La Promesa' amb una nova entrega, mentre que a les 18:35h, serà el torn de nou de 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora per suplir el buit de 'La Familia de la Tele'.

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Matilde sap com de preocupat està Atanasio per Raimunda i parla amb ella. El que Matilde, personatge de María Redondo, no s'espera és que la criada li expliqui per fi tota la veritat. Leonardo confessa a Bernardo que sap que ell va ser el responsable de l'arribada de María al vall.

| RTVE

A més, Irene acusa la reacció estranya de Bàrbara quan el primer lacai li entrega un mocador recollit de l'alcova de Julio, quan Leonardo encara estava convalescent. El duc comparteix amb Atanasio la història que l'uneix a Raimunda i descobreix que no és el que la seva mare li havia explicat. Alejo commou Luisa amb el final de la novel·la.

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promigant un 9% quota i més de 700.000 espectadors. A més, va obtenir el seu millor mitjana mensual fins a la data i el seu rècord històric el dia 23 d'abril (9,9%).

Ja dilluns, La 1 per fi podrà estrenar les seves noves tardes, si no succeeix cap imprevist. Per tant, 'Valle Salvaje' mantindrà el seu espai a les 16:50h, allargant-se fins a les 17:45h, per donar pas a 'La Promesa'.