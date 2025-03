Surta a la llum l'últim programa de Mayra Gómez Kemp, que encara no ha vist la llum.

El llegat de Mayra Gómez Kemp, inoblidable presentadora del 'Un, dos, tres... Responda otra vez', segueix viu fins i tot després de la seva mort a l'octubre de 2024 als 76 anys. Encara que la seva mort va deixar un gran buit a la televisió, una última aparició inèdita de la carismàtica conductora està pròxima a veure la llum.

A l'abril de 2024, Mayra Gómez Kemp es va acomiadar del públic en dues emotives entrevistes: una a El Faro de Mara Torres a la Cadena Ser i una altra a 'Mañaneros' de TVE al costat de Jaime Cantizano. No obstant això, pocs sabien que mesos després, al juliol, la presentadora va decidir tornar breument a la pantalla en un concurs, el gènere que va marcar l'etapa més important de la seva carrera.

Mayra Gómez Kemp va participar en una entrega de 'El Cazador Stars', la versió amb famosos del popular concurs de La 1 presentat per Gorka Rodríguez. La notícia va ser revelada recentment pel propi conductor del programa en el pòdcast 'Què dimonis passa'. En aquest espai va compartir les emotives paraules que Mayra Gómez Kemp li va dedicar durant la gravació.

| RTVE

"Mayra em va dir: 'No et preocupis per res, ho fas molt bé'. L'últim que va gravar en la seva vida va ser amb mi", va confessar Gorka, visiblement commogut pel gest de la llegendària presentadora. "Ella sempre tenia paraules d'alè per a aquells que estàvem començant. Va ser un consell que em va marcar profundament", va afegir Gorka Rodríguez.

Aquesta no va ser la primera vegada que Mayra Gómez Kemp es va enfrontar als desafiaments de 'El Cazador'. El 2020, durant les primeres entregues amb famosos del programa, sota la conducció de Ion Aramendi, Mayra Gómez Kemp va formar equip amb Lola Marceli i David Fernández, aconseguint vèncer a Lilit Manukyan. De fet, va obtenir 28.000 euros destinats a causes benèfiques.

L'emissió de aquest últim episodi, encara per estrenar, serà un emotiu homenatge a una de les figures més estimades de la televisió espanyola. Encara queden per emetre 20 entregues de 'El Cazador Stars', per la qual cosa es preveu que vegi la llum abans de l'acomiadament del format, prevista per al mes d'abril.