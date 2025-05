Surt a la llum la veritat del suposat fitxatge d'Ana Garcés per una sèrie de Telecinco

Sembla que, després de la seva sortida de 'La Promesa', Ana Garcés estava a punt d'arrencar una nova etapa professional, però tot va ser un error. Aquest dijous 8 de maig, Telecinco va anunciar la incorporació de l'actriu a la seva nova sèrie, 'Pura Sangre', que acaba d'arrencar el seu rodatge. No obstant això, minuts després, Mediaset rectificant la informació, eliminant el nom d'Ana Garcés de la llista del repartiment de 'Pura Sangre'.

A 'La Promesa', Ana Garcés va interpretar Jana durant més de 500 episodis, convertint-se en l'eix central de la trama. El seu personatge va ser assassinat després de descobrir secrets familiars que amenaçaven amb sortir a la llum, la qual cosa va generar una onada de reaccions entre els seguidors de la sèrie. L'actriu va expressar la seva gratitud cap a l'equip i els seus companys, destacant l'experiència com un regal que va marcar la seva vida professional i personal.

A 'Pura Sangre', Ana Garcés hauria compartit pantalla amb destacats actors com Ángela Molina, Pep Munné, Amaia Salamanca, Aitor Luna i Blanca Romero. Aquesta ficció es desenvolupa a la finca La Galana, on la misteriosa mort d'un semental desencadena una trama de secrets familiars i tensions econòmiques. No obstant això, tot va ser un error.

| RTVE

D'aquesta manera, l'agència de representació d'Ana Garcés, ha aclarit que va ser "un error 100% del departament de comunicació de Mediaset". En declaracions exclusives a El Televisero van aclarir que "sí que va estar en negociacions" per participar a 'Pura Sangre', "però no es va arribar a un acord".

"Ana no havia trepitjat el plató ni res. Ens ha sorprès perquè això és de fa mesos. És veritat que per part d'ells hi havia molt interès i sabem que hi ha molt públic de 'La Promesa' que està esperant saber quin és el pròxim que farà l'Ana, però es va decidir que no era el projecte i ja està", han afegit.

No obstant això, el mitjà citat també ha revelat que Ana Garcés sí que té un nou projecte que està tancat contractualment. Per tant, no serà a 'Pura Sangre', però molt aviat tornarem a veure l'estimada actriu a les pantalles.