Surt a la llum la mala relació entre Adara Molinero i la seva mare: el veritable motiu

La relació entre Adara Molinero i la seva mare, Elena Rodríguez, torna a estar en el punt de mira. El que de vegades ha semblat un vincle fort i còmplice, ara travessa una nova etapa de desencontre marcada per retrets i ferides obertes que encara no cicatritzen. Ambdues han decidit exposar aquest nou capítol en el seu programa de Mtmad, 'En las mejores familias', on la conversa, lluny d'acostar-les, ha deixat patent la distància emocional entre elles.

Sembla ser que el conflicte gira al voltant d'una intervenció d'Elena Rodríguez en un tema relacionat amb el fill d'Adara Molinero, nascut de la seva relació amb Hugo Sierra. Un gest que, segons sembla, no va ser ben rebut per la concursant de realities.

Sense revelar els detalls concrets, mare i filla van intentar abordar el tema en el seu canal de Mtmad, encara que amb evident tensió. Elena Rodríguez va ser la primera en reconèixer el mal moment: "No estem en un dels nostres millors moments com a filla i mare. No es pot explicar tot però jo el que vaig fer ho tornaria a fer".

Unes paraules que van desencadenar la reacció d'Adara, qui no va amagar la seva sorpresa ni el seu desacord: "Doncs res ho explico si vols. Com dius que ho tornaries a fer".

L'intercanvi de declaracions va continuar amb Elena insistint en la seva postura de mare protectora: "No, no cal. No es pot explicar tot i si ho expliques sortim perdent les dues. Jo només et dic que quan senti que algun dels meus fills necessita que entri en acció, jo ho faré. I ho tornaré a fer", va dir, assumint les conseqüències dels seus actes. Adara Molinero, molesta, va deixar clara la seva decisió: "Doncs no t'explicaré res més".

D'aquesta manera, Elena Rodríguez va explicar la seva necessitat d'intervenir quan creu que els seus fills corren algun risc: "A grans trets a tu et passa alguna cosa i jo m'hi fico. Tu, com a dona adulta, em vas dir que no m'hi havia d'haver ficat perquè ja ets una dona. Llavors jo entenc que tens absolutament tota la raó però també entenc per altra banda que jo hi ha coses que no tinc per què saber. Perquè si les sé, trauré les ungles com a mare i estic segura que tu com a mare, el temps... El temps em donarà la raó".

No obstant això, Adara Molinero no estava disposada a justificar l'actuació de la seva mare: "Vas forçar alguna cosa que anava a passar igualment, no calia". Elena Rodríguez, per la seva banda, va apel·lar a la por com a motivació: "Saps què és la por? Doncs això vaig sentir jo".

"Jo per exemple no puc tenir el meu fill en una habitació de vidre", va sentenciar Adara Molinero. Davant d'això, Elena Rodríguez, emocionada, va advertir: "No segueixis per aquí, no segueixis. Per mi els meus fills són el que més estimo a la vida, els meus fills estan per sobre de mi".

"Vull que et quedi clar. No és forçar situacions, però si jo veig una situació en la qual penso que m'hi he de ficar, ho sento però m'hi fico. Ho tornaria a fer, llavors perquè no torni a passar jo em quedo en el paper de mare", va concloure, amb tensió, Elena Rodríguez.