Gerro d'aigua freda per a Natàlia Sánchez després d'un enfrontament a 'Sueños de Libertad'

Andrés tracta de protegir Begoña, personatge de Natalia Sánchez, davant la Guàrdia Civil. Aquest divendres 21 de març, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', després de la terrible mort de Jesús, Digna no va saber com afrontar el que havia passat, i no era capaç d'enfrontar-se a la seva família. Els remordiments la devoren per dins, encara que en realitat tot va ser un accident.

Paral·lelament, Marta i Pelayo es van replantejar el seu pacte de convivència i Fina estava cada cop pitjor per la difícil situació que estan vivint. Mentrestant, Pedro i Irene estaven preocupats per la investigació de la Guàrdia Civil. Finalment, Andrés va demanar a Begoña que mentís a la Guàrdia Civil.

| Atresmedia

En audiències, el passat mes de febrer, 'Sueños de libertad' amb un 13,5% de quota i 1.227.000 espectadors va complir el seu primer aniversari liderant amb el seu rècord de temporada. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 5 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad',Andrés tracta de protegir Begoña, personatge de Natalia Sánchez, davant la Guàrdia Civil, mentre que Begoña explica a Luz les seves preocupacions. Tasio intenta acostar posicions amb Damián, encara que el De la Reina no sembla donar el seu braç a tòrcer. El sergent Pontón interroga Damián, Manuela li ofereix el seu suport.

Fina consola Marta, mentre Manuela es sorprèn en veure tant d'afecte entre les dues. Tornaran els rumors? La inseguretat empeny Pelayo a marcar territori davant de Fina. Luis i Luz revelen a Joaquín la malaltia que pateix el seu germà. Com afectarà la seva feina?