El descobriment d'Oriol Tarrasón que ajuda als seus plans a 'Sueños de Libertad'

Gabriel, personatge d'Oriol Tarrasón, és conscient de la tensió entre Tasio i Damián. Aquest divendres 21 de juny, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', Gabriel semblava haver-se guanyat els De la Reina, però en Pelayo tenia les seves reserves sobre la seva sobtada aparició a la família. De fet, la Digna va revelar a en Pedro i a la Irene qui era en Gabriel i quina era la seva relació amb els De la Reina. A més, la Irene va revelar a la Digna un important secret sobre el seu passat.

La María pretenia que l'Andrés es dediqués completament a ella i no reprengués la seva feina a Perfumeries De la Reina. Tanmateix, en Damián va amenaçar la María amb internar-la en una residència de luxe. Per la seva banda, la Begoña, desolada per la ruptura amb l'Andrés, va buscar suport en la Luz, mentre que la Gema, preocupada, també va demanar a la Luz que l'acompanyés a la seva revisió amb el cardiòleg.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes de maig,'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,7% de quota i 1.203.000 seguidors. La ficció, que va pujar, va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +5,7 i +6,7 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics.

Què passarà al capítol de divendres de 'Sueños de libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de libertad', Gabriel, personatge d'Oriol Tarrasón, és conscient de la tensió existent entre en Tasio i en Damián. A més, coneix la Irene i descobreix informació útil per als seus plans ocults. La Gema, decebuda amb la Luz per no haver aparegut a la seva cita amb el cardiòleg, demana explicacions a la doctora.

Per delit de la María, la Begoña i l'Andrés continuen distanciant-se. La Gema, fruit de les sospites d'en Joaquín, intenta treure informació a la Irene. Finalment, la Digna intenta convèncer la Irene que en Pedro va actuar buscant el seu benestar quan la va separar de la Cristina. A més, en Pelayo demana a la Marta que l'acompanyi a una cacera.