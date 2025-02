Una revelació marca un gir de 180º per a Alain Hernández a 'Sueños de Libertad'

La veritat està a punt de sortir a la llum a 'Sueños de Libertad'. Damián, personatge de Nancho Novo, ja sap que María, interpretada per Roser Tapias, va matar Víctor. A més, el patriarca de La Reina descobreix que Jesús, personatge d'Alain Hernández, va ser qui va deixar un dels bessons al costat del cos de Víctor per culpar el seu germà.

Ple de ràbia, Damián apunta amb una escopeta al seu fill Jesús. "Potser no li ha explicat tota la veritat, perquè qui menteix una vegada pot mentir deu", reacciona, intentant deixar de mentidera a María. "Què pretens mentir-me tu a mi ara? Pensa bé el que em diràs", respon el personatge de Nancho Novo.

Tanmateix, Jesús no dubta a desafiar el seu pare: "Fes-ho, tingues el coratge d'acabar el que has vingut a fer", diu, mentre es col·loca la pistola al cap. "Com has estat capaç de fer-li això al teu germà!", afegeix frustrat el personatge de Nancho Novo. "Ell no va dubtar ni un segon a destrossar-me la vida així que ull per ull!", respon el d'Alain Hernández a 'Sueños de Libertad'.

| Atresmedia

No obstant això, Jesús assegura que no va pensar que el seu germà podria acabar mort: "No vaig pensar en la condemna. Jo només vaig veure una manera de treure-me'l de sobre i de fer-lo fora de l'empresa com vol el senyor Pedro. Pare, per culpa d'Andrés, els Merino ens han tret la direcció als de La Reina".

"Ets menyspreable només sent fàstic i vergonya quan et miro. Encara no em crec que hagi pogut engendrar un monstre com tu", afegeix Damián, que està a punt de disparar. Tanmateix, en l'últim moment s'adona que mort no serveix de res i baixa l'arma a 'Sueños de Libertad'.

El patriarca diu que aquesta vegada no se'n sortirà i pagarà pels seus actes: anirà a la Guàrdia Civil per explicar-ho tot i alliberar Andrés. Jesús, personatge d'Alain Hernández a 'Sueños de Libertad', acorralat, li demana que no ho faci i que està disposat a salvar Andrés, si no el denuncia. "Vostè decideix o confia en mi o aquesta família tornarà a estar en l'ull de l'huracà", el desafia a 'Sueños de Libertad'.

Damián acaba acceptant, però li diu que només té 24 hores. Si en aquest temps aconsegueix alliberar Andrés, no dubtarà a anar a la Guàrdia Civil per denunciar-lo.