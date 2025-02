Sonsoles Ónega desaparece súbitamente de su programa en Antena 3 por un motivo de peso

Este viernes, los espectadores de Antena 3 que esperaban ver a Sonsoles Ónega al frente de 'Y ahora Sonsoles' se encontraron con una sorpresa. En su lugar, fue Pepa Romero quien tomó las riendas del programa, cumpliendo nuevamente su papel de sustituta. Sin embargo, a lo largo de la emisión, dieron explicaciones sobre la ausencia de Sonsoles Ónega.

"Buenas tardes, bienvenidos son las 17:00h. Sonsoles siempre dice por fin es lunes, pues yo digo por fin es viernes", saludó Pepa Romero antes de dar paso a los colaboradores de la primera mesa del programa.

Acto seguido, la presentadora provisional aclaró la ausencia de Sonsoles Ónega, aunque dejando caer que habría novedades sobre ella más adelante en la emisión. "Sonsoles no está aquí en este plató ahora mismo, pero tenemos una sorpresa para todos ustedes que la vamos a ver dentro de un rato. Es más como Sonsoles sepa que Ángela Vallvey y la directora van de amarillo nos va a cortar la cabeza, pero igual no nos ve, pero luego vamos a tener una sorpresa con ella", comentó.

El misterio se resolvió al final de la emisión, cuando, a través de una conexión en directo, la Sonsoles Ónega apareció desde Muros, en Galicia. Allí se encontraba inmersa en el rodaje de la serie 'Las hijas de la criada', adaptación televisiva de su novela ganadora del Premio Planeta.

| Atresmedia

"Hola Pepa, buenas tardes, noches, estamos en el Hollywood gallego, que por si alguien no lo sabe está en la ría de Muros donde ha arrancado el rodaje de la serie 'Las hijas de la criada' y he robado unos minutos a dos de sus protagonistas, a Clara y Catalina, Judith Fernández y Martina Cariddi. Estas señoras hoy van a trabajar hasta las 6 de la mañana porque ruedan en exteriores, esa es la conservera uno de los escenarios principales de la novela", explicó Sonsoles Ónega desde el set de grabación.

Finalmente, Sonsoles Ónega reveló que la adaptación televisiva presentará ciertas variaciones respecto a la historia original. "Las adaptaciones son adaptaciones, tiene algunos retoques y solo digo que el final de la serie no es el final del libro. Y tengo que decir que el del libro me gusta, pero el de la serie me encanta", concluyó.

Así es 'Las hijas de la criada', serie del libro de Sonsoles Ónega

| Atresmedia

'Las hijas de la criada', que acaba de arrancar su rodaje para su emisión en el prime time de Antena 3, se sitúa en la Galicia de 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.

Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio. Todo en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.

Las actrices Verónica Sánchez y Carlota Baró protagonizan 'Las hijas de la criada'. La ficción también cuenta con Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros.