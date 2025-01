Preocupació per 'Socialité' després de les seves últimes audiències que posen en risc el seu futur

Telecinco està passant per un dels seus pitjors moments i es reflecteix en les seves audiències. Un dels seus principals problemes actualment està en el cap de setmana. Mentre que fa uns anys, 'Fiesta' i 'Socialité' aconseguien grans audiències, ara ambdós formats estan en mínims.

De fet, aquest diumenge 12 de gener, 'Socialité' ha caigut a una de les seves pitjors audiències, amb un resultat insostenible. El programa de María Verdoy i Antonio Santana ha marcat un pobre 6,6% i 467.000 fidels. Tampoc li ha ajudat la reposició de 'Next Level Chef' com a teloner, que ha marcat un 5,3% i 216.000.

En la competència, 'D Corazón' amb un 7,5% i 570.000 seguidors ja ha aconseguit superar sense problemes a 'Socialité'. No obstant això, el lideratge amb distància és per a 'La Ruleta de la Suerte' amb un estupend 18,6% de quota i 1.419.000 espectadors.

| Mediaset

Diumenge, el resultat del programa de María Verdoy i Antonio Santana tampoc va ser millor en registrar un escuet 7,2% i 462.000 seguidors a Telecinco. Amb aquestes insostenibles audiències, el futur de 'Socialité' penja d'un fil. Davant l'arribada d'un nou director de continguts, Alberto Carullo, a Mediaset, no seria d'estranyar que molt aviat hi hagi importants canvis en el cap de setmana.

Pel que fa a la tarda, les audiències per a Telecinco no han estat millor. 'Fiesta' d'Emma García s'ha conformat amb un 8,1% de share i 850.000 televidents en les seves cinc hores d'emissió. Ni tan sols l'última hora de l'actualitat amb el tema d'Anabel Pantoja ha aconseguit fer pujar les audiències de 'Fiesta'. En la competència, el primer Multicine (13% i 1.304.000) d'Antena 3 ha destacat en la sobretaula, així com 'Aquí la Tierra' (10,3% i 1.284.000) a última hora a La 1.

Amb aquests resultats en el day time dominical, Telecinco no ha aixecat el cap, sent tercera amb un 8,2%. La seva única alegria ha estat el debat de 'GH DÚO', que ha liderat en audiències la seva franja en marcar un 11,8% i 880.000 fidels. El reality presentat per Ion Aramendi ha superat el 20% en els seus minuts finals.