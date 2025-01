La semifinal del Benidorm Fest sorprèn amb dues favorites i unes estimades expulsades

El Benidorm Fest 2025 ha donat el tret de sortida oficialment amb l'emissió de la primera semifinal. Una semifinal que han presentat Paula Vázquez, Ruth Lorenzo i Inés Hernand. D'aquesta manera, els classificats de la primera semifinal de Benidorm Fest 2025 han estat Kuve, la Chispa, Daniel Blasco i Lucas Bun.

Una semifinal de moltes emocions i amb molt nivell que des de TVeo hem viscut des del Palau l'illa de Benidorm. Un estadi que s'ha caigut principalment amb l'actuació de Sonia i Selena, que han reaparegut als escenaris per revolucionar el Benidorm Fest amb el seu himne anomenat "Reinas". No obstant això, no han aconseguit passar a la gran final.

No obstant això, ha estat a l'altura del que s'esperava la Chispa, amb un tema molt emocional que ha convençut els espectadors, malgrat lleugers problemes d'afinació. No obstant això, una de les actuacions més fluixes de la nit ha estat la de K!ngdom amb "Me gustas tú".Malgrat que semblava que comptava amb suport del públic, a l'escenari no han donat la talla, per la qual cosa s'han quedat sense classificar-se per a la gran final.

| RTVE

Recordem que el sistema de votació del Benidorm Fest 2023 ha canviat respecte a les tres primeres edicions. En aquesta ocasió, el 50% dels punts ha caigut directament per al públic de casa, dividit entre els vots a través de l'aplicació de RTVE Play i els SMS. D'aquesta manera, els favorits del públic han estat la Chispa, Daniel Blasco,

La resta de les votacions han recaigut per al jurat professional, format per vuit integrants: Roberto Santamaría, Javier Llano, Jaime Acero, Claudia Orellana, Oksana Skybinska, Maja Tokic, Twan van de Nieuwenhuijzen i Maríangela Borneo. El jurat ha proposat perquè passi a la final del Benidorm Fest les candidatures de Kuve, la Chispa, Daniela Blasco i Lucas Bun.

Una de les novetats de l'edició del Benidorm Fest és que no hem conegut el nombre de punts dels classificats i eliminats. Per mantenir l'emoció fins a la gran final, les presentadores tan sols han desvelat el nom dels artistes que segueixen en la competició. Una vegada finalitzi l'edició, amb el guanyador conegut, RTVE desvelarà tots els resultats.