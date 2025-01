Isabel Rábago es pronuncia sobre els canvis d'Ana Rosa Quintana a Telecinco

Isabel Rábago, que va començar l'any 2025 al centre de la polèmica després del seu inesperat acomiadament de Mediaset, ha reaparegut pronunciant-se sobre els canvis en la programació de Telecinco. Aquest moviment, que marca el retorn d'Ana Rosa Quintana als matins, ha estat batejat com "Operació Salvar la Reina" pel compte Algo Pasa TV. Una informació que Isabel Rábago no ha dubtat a compartir.

La decisió de Mediaset de recol·locar Ana Rosa Quintana als matins respon al fracàs de 'TardeAR', el descens d'audiències del qual va quedar palès el dilluns 20 de gener, amb un preocupant 7,7%. Aquesta dada va ser, segons el mitjà citat, el detonant perquè Telecinco i la mateixa Ana Rosa Quintana decidissin activar el "botó del pànic".

Tal com va detallar aquesta font, "tant Mediaset com la mateixa Ana Rosa van considerar la seva sortida de les tardes" des de la primavera passada. "Ella va arribar a verbalitzar el seu avorriment i esgotament i les seves ganes de tornar al matí. Però ni una part ni l'altra es van atrevir a prémer el botó del pànic", afegia. Aquest moviment també pretén rescatar Ana Rosa Quintana davant un possible final definitiu de 'TardeAR', que dependrà de l'existència d'un format substitutiu que pugui sostenir la tarda.

| Mediaset

El més cridaner ha estat la reacció d'Isabel Rábago davant aquesta situació. La periodista va compartir la informació publicada per Algo Pasa TV al seu compte d'Instagram. Un fet que no ha passat desapercebut a causa del caràcter compromès de la informació i a l'historial d'aquest compte, considerat non grata a Mediaset per les seves filtracions.

"Això d'Algo Pasa és sublim", va escriure Isabel Rábago, acompanyant el comentari amb aplaudiments i un enllaç directe al post original, animant els seus seguidors a llegir-ho tot.

Aquesta acció d'Isabel Rábago podria interpretar-se com un gest de suport a la versió difosa per Algo Pasa TV. Alguns suggereixen que, a causa de la seva experiència i vincles en l'entorn d'Unicorn Content, productora que presideix Ana Rosa Quintana, la periodista podria ser coneixedora dels detalls interns d'aquesta operació.