'Encara és aviat': RTVE deixa a l'aire el futur del Benidorm Fest el 2026

El Benidorm Fest encara no té assegurat el seu futur a la ciutat valenciana. Just quan arrenca la quarta edició de la preselecció d'Eurovisió, RTVE ha deixat en l'aire la seva continuïtat a la mítica ciutat. Ha estat Sergio Calderón, director de TVE, qui ha respost al futur del Benidorm Fest durant una roda de premsa al Mirador del Castell.

"És una marca que ha anat adquirint força al llarg dels anys, res envejable a les preseleccions d'altres països. Acabo d'arribar i quan penso en anys enrere, en l'evolució que ha tingut un format així, et pots sentir orgullós", començava Sergio Calderón la primera presentació.

Recordem que, fins ara, Benidorm Fest ha gaudit de bona salut en audiències. La tercera edició, el 2024, va millorar els registres de les anteriors, amb un 10,8% i un 10,5% a les semifinals, superant el milió d'espectadors. De fet, la gran final va liderar amb un estupend 16,6% de quota de pantalla, superant els dos milions de televidents.

| RTVE

Respecte al seu futur, Sergio Calderón ho ha deixat en l'aire: "Encara és aviat per determinar les nostres intencions per a l'any que ve, però es pot dir que RTVE té tot l'ànim de seguir construint el projecte del Benidorm Fest. Tindrem una gran estratègia en aposta ferma per la música espanyola. Treballarem molt per la marca d'entreteniment més vista de l'any, que és Eurovisió".

Cal destacar que, fins ara, RTVE sempre havia confirmat el futur del Benidorm Fest de cara a les pròximes edicions. D'aquesta manera, queda en l'aire el futur del festival a la ciutat valenciana.

Quant a l'edició present, RTVE es mostra satisfeta: "Hem fet un salt pel que fa a la qualitat de les posades en escena i per ara anem bé. Estem força contents amb el show que lliurarem", afegia Ana María Bordas, directora d'originals de RTVE i del Benidorm Fest.

"Hi ha moltes sorpreses, el públic se sorprendrà amb moltes sorpreses que hi ha i que passaran. Tant els participants com els propis espectadors, perquè tenim unes veus espectaculars", explicava César Vallejo, sotsdirector del Benidorm Fest.