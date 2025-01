Les presentadores del Benidorm Fest revelen tots els detalls de les semifinals

A poques hores que comenci oficialment la quarta edició del Benidorm Fest, el Mirador del Castell ha acollit una trobada amb les presentadores. Paula Vázquez, Ruth Lorenzo i Inés Hernand són les conductores d'aquesta nova edició. La primera debuta, la cantant repeteix per segon any consecutiu i la comunicadora torna amb la seva tercera edició després d'un any d'aturada.

"Estem preparades, el que passa és que jo sempre em poso una mica nerviosa, que és normal. Li tinc molt de respecte", començava la presentació Ruth Lorenzo a tan sols unes hores de la primera semifinal del Benidorm Fest.

Per la seva banda, Inés Hernand ha destacat el companyerisme: "Estic molt agraïda per l'oportunitat de tornar a les gales del Benidorm Fest. És el quart any que formo part d'aquest projecte, que és fantàstic. M'ha sorprès gratament que tinc unes companyes fantàstiques, que ens estem donant suport un munt. Estem fent un complement tot el temps".

| RTVE

"Crec que la gent es divertirà moltíssim, perquè fem un programa de primer nivell amb el talent emergent. Un mai sap quan pot caure cap avall en la esquerda de televisió espanyola, així que jo abraço aquesta oportunitat", afegia la comunicadora.

"Hi ha unes posades en escena, que això sembla... Eurovisió no ho veurà ningú. El poquet que hem pogut veure i el que han assajat, perquè són uns treballadors, a més, els nostres participants. Serem el fil conductor de grans estrelles, que tant de bo el Benidorm Fest sigui el seu trampolí d'una carrera que mereixen", explicava, per la seva banda, Paula Vázquez.

"L'any passat va ser impressionant. Gràcies per l'oportunitat. Sé què és pujar a un escenari, estar en una preselecció, estar només uns minuts en un escenari per donar a conèixer tota la teva carrera. És necessari preservar la seva salut mental, la seva emoció i tot el que estan vivint", afegia Ruth Lorenzo.

A més, la presentadora també destacava el canvi en el sistema de votació: "És una gran opció mantenir la puntuació oculta cap al final perquè jo com a artista ho agraeixo. Comences a pensar i a castigar-te i no gaudeixes del gran moment que estàs vivint. Ells tindran aquesta pau mental".